Fran Maira rompe el silencio tras polémico episodio con su expareja: “Decidimos cerrar este capítulo en paz y con respeto”

A una semana del incidente que la involucró en un violento episodio con su expareja, el productor musical Joaquín Rodríguez, conocido como Nes, la cantante e influencer Fran Maira se refirió por primera vez al tema.

A través de sus redes sociales, la exintegrante de Gran Hermano Chile publicó un mensaje donde pidió respeto, aclaró los hechos y aseguró que ambos decidieron dar por cerrado el conflicto.

“Quiero contarles que junto a Joaquín decidimos cerrar este capítulo en paz y con respeto”, escribió Maira en sus historias de Instagram.

La artista también desmintió algunas versiones difundidas en medios de comunicación. “No hubo violencia física ni amenazas por parte de ninguno de nosotros”, enfatizó, buscando poner fin a las especulaciones sobre la supuesta agresión ocurrida el pasado 22 de octubre en el Hotel Mandarín Oriental, en Las Condes.

Según los antecedentes del caso, tras una fuerte discusión, el productor habría roto los vidrios del vehículo de Maira en el estacionamiento del hotel, lo que derivó en su detención y posterior formalización. Desde entonces, Rodríguez quedó con una orden de alejamiento.

Fran Maira aprovechó además de agradecer el apoyo recibido durante los días posteriores al incidente. “Agradezco a todas las personas que me enviaron mensajes de cariño y preocupación, sobre todo a mi familia, amigos y mi rebaño”, escribió.

Finalmente, la intérprete de “Amiga ya mató” sostuvo que su foco ahora está en su carrera musical. “Necesito enfocarme en mis proyectos y seguir adelante, dejando atrás este tema. Solo avanzar hacia todo lo bueno que viene”, concluyó.