La participante de Mundos Opuestos 3, Disley Ramos, habló sin filtros sobre las constantes comparaciones con María José “Coté” López, exesposa del futbolista Luis “Mago” Jiménez, actual pareja de la influencer.

Sus declaraciones sorprendieron a muchos, especialmente al ser consultada sobre si le gustaría conocer a la empresaria.

En conversación con el pódcast ¿Seré weón?, conducido por Julio César Rodríguez y Felipe Cárdenas, Ramos reconoció que las comparaciones la incomodan.

“Sí, me incomoda, porque es feo comparar entre mujeres. Y más encima, las comparaciones las hacen las mismas mujeres”, señaló, haciendo un llamado al respeto y la empatía.

La modelo enfatizó que no existe rivalidad entre ambas y que el tema ha sido más bien amplificado por las redes sociales. “En vez de tirarnos para arriba o apoyarnos, generan conflictos que ni nosotras tenemos. No es tema, ni para ella ni para mí”, afirmó.

¿Se conocerá?

Consultada sobre si le gustaría conocer a Coté López, Disley fue clara: “Sí, obviamente si es una coincidencia, sí. Pero no como tener un encuentro planeado. Si se da, se da”.

También aclaró que no se siguen en redes sociales, aunque no descarta un saludo cordial si llegaran a coincidir en algún evento.

Desde su salida del reality, la relación entre Ramos y Jiménez ha sido foco de atención, sobre todo por la historia previa del exfutbolista con Coté López. Pese a las críticas, ambos se han mostrado unidos y enfocados en su nueva etapa juntos.

Con un tono reflexivo, Disley cerró su comentario destacando que “cada una tiene lo suyo, cada una es power”, subrayando que prefiere enfocarse en su bienestar y dejar atrás las comparaciones mediáticas.