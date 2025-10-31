;

Última encuesta Criteria previo a elección: Jara continúa liderando en primera vuelta y Kaiser queda en tercer lugar

La candidata oficialista encabezó las preferencias con un 27%, seguida de cerca por José Antonio Kast.

Ruth Cárcamo

Fotos: Agencia UNO

Fotos: Agencia UNO

Este viernes se conoció la nueva y última edición de la encuesta Criteria, la cual reveló cambios claves en el panorama presidencial chileno, a tan solo 15 días de las elecciones.

En detalle, la candidata de Unidad por Chile, Jeannette Jara, sigue liderando las preferencias con un 27% ante un escenario cerrado de primera vuelta, bajando un punto respecto al sondeo anterior.

En tanto, el abanderado del Partido Republicano, José Antonio Kast, se mantuvo en segundo lugar con un 23% –sin cambios–. Le sigue Johannes Kaiser (PNL), quien subió dos puntos y alcanzó el 15%, quedando ahora en tercer lugar.

La candidata de Chile Vamos, Demócratas y Amarillos, Evelyn Matthei, cayó a la cuarta plaza de la carrera presidencial, llegando al 14% de respaldo, pese a subir un 1% su respaldo.

Segunda vuelta

Ante una eventual segunda vuelta, la encuesta Criteria reveló que la candidata oficialista pierde contra los tres candidatos de oposición antes mencionados. Revisa a continuación los porcentajes:

  • José Antonio Kast vs. Jeannette Jara: Kast se impondría con el 51% (+5) frente al 33% (-2) de Jara.
  • Evelyn Matthei vs. Jeannette Jara: Matthei también superaría a Jara con el 45% (+2) versus el 31% (-2).
  • Johannes Kaiser vs. Jeannette Jara: Kaiser obtendría el 41% (+4) frente al 34% (-2) de Jara.

