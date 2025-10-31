;

VIDEO. “Los árbitros no están a la altura”: la crítica de Diego Rivarola tras la eliminación de Universidad de Chile en Copa Sudamericana ante Lanús

El ídolo azul regresó a Chile junto al plantel y emitió sus descargos ante el “robo” sufrido en Argentina.

José Campillay

“Los árbitros no están a la altura”: la crítica de Diego Rivarola tras la eliminación de Universidad de Chile en Copa Sudamericana ante Lanús

La eliminación de Universidad de Chile en semifinales de Copa Sudamericana ante Lanús sigue dando mucho de qué hablar, tanto por lo deportivo así como también por todas las polémicas.

Los azules quedaron 3-2 abajo en el global tras caer por la cuenta mínima en Argentina. Pero las sensaciones amargas pasan principalmente por el manejo del partido y las decisiones tomadas.

Una falta de expulsión que solo quedó en amarilla (con disposición del VAR), un gol anulado que abre un profundo debate y el hecho de que el tanto del equipo local haya arrancó de una jugada donde hubo mano, ponen el arbitraje como foco principal de críticas.

Diego Rivarola, ídolo de ‘La U’, fue una de las figuras que alzó la voz tras lo sucedido y cuestionó firmemente a Alexis Herrera, encargado de impartir justicia entre azules y granates.

El exjugador reconoció que hubo inclinación favorable para los trasandinos. Al ser consultado directamente si lo sucedido fue un robo, respondió: “Sí, se puede decir -que sí-. Hay otras palabras, pero la verdad que fue lamentable”.

Cuestionando los cobros, apuntó a que “en este tipo de competencias, muchas veces los árbitros no están a la altura”.

De esta manera, siguen sumándose las voces críticas por lo sucedido en el Estadio Ciudad de Lanús que, con acciones más que polémicas, terminó con el sueño internacional de Universidad de Chile.

