Israel devuelve a Gaza los cuerpos de 30 palestinos a cambio de restos de dos rehenes

Según el Ministerio de Sanidad de Gaza, la mayoría de los cadáveres mostraban signos de tortura.

DW

Israel devolvió los cuerpos de 30 palestinos, a cambio de los restos de dos rehenes israelíes entregados la víspera por Hamás, informó el hospital Nasser de la Franja de Gaza.

Según el Ministerio de Sanidad de Gaza, la mayoría de los cadáveres mostraban signos de tortura, consignó la agencia palestina Wafa.

En total, a cambio de 15 cuerpos de israelíes, se han devuelto 225 cuerpos de palestinos, conforme a los términos del acuerdo de alto el fuego vigente desde el 10 de octubre.

Desde esa fecha, Hamás también devolvió los restos de dos rehenes no israelíes: un tailandés y un nepalí.

