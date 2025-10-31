;

Luis Arce critica a Johannes Kaiser por prometer cerrar la frontera con Bolivia

El presidente boliviano calificó como “irresponsables e inaceptables” las declaraciones del candidato chileno Johannes Kaiser, quien aseguró que clausuraría el paso fronterizo si llega a La Moneda.

Verónica Villalobos

Santiago

El mandatario de Bolivia, Luis Arce, respondió con dureza a los dichos del candidato presidencial chileno del Partido Nacional Libertario (PNL), Johannes Kaiser, luego de que este afirmara durante un acto en Osorno que cerraría la frontera entre ambos países como parte de su plan de seguridad.

“Vamos a cerrar la frontera con Bolivia. Se acabó el ‘chistecito’ de Bolivia”, expresó Kaiser, agregando que si el país altiplánico “vuelve a humillar a Chile”, “en La Paz lo van a pasar muy mal y le van a tener que cambiar el nombre a la capital, porque La Paz no va a ser”.

Las declaraciones provocaron molestia en autoridades bolivianas, que consideraron las palabras del aspirante chileno como ofensivas y desinformadas. A través de su cuenta en la red social X, el presidente Luis Arce calificó los dichos como “profundamente irresponsables e inaceptables”, advirtiendo que declaraciones de ese tipo dañan la relación histórica entre ambos países.

El episodio se suma a una serie de tensiones discursivas entre sectores políticos de ambos lados de la frontera, a pocos meses de que en Chile se inicie oficialmente la campaña presidencial.

