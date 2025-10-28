;

Benjamín Netanyahu ordena “ataques contundentes” contra la franja de Gaza

La decisión se produce después de un supuesto ataque al ejército israelí cerca de Rafah. Además, el primer ministro acusa a Hamás de intentar engañarlos con los restos de un rehén.

Juan Castillo

Getty Images

Getty Images / Lior Mizrahi

Este martes, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ordenó al ejército ejecutar de inmediato “ataques contundentes en la franja de Gaza”.

La decisión se tomó tras una reunión con su gabinete de seguridad, luego de que Hamás devolviera a Israel los restos de un rehén cuyo cuerpo ya había sido recuperado en 2023.

Esta determinación llega además luego de que tropas israelíes fueran supuestamente atacadas en el sur del enclave palestino, en la zona de Rafah, según consigna El País.

En tanto, las Brigadas Al Qasam, el brazo armado de Hamás, han anunciado que aplazarán la entrega del cadáver de un presunto rehén a Israel, prevista a última hora de la tarde de este martes, por la “violación” de Israel al alto el fuego.

