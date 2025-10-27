El cáncer de mama también afecta a hombres: la alerta de Marcelo Mena sobre la importancia de la detección temprana

Aunque poco frecuente, el cáncer de mama no es exclusivo de las mujeres. Según datos de la revista JAMA Oncology, menos del 1% de los casos se diagnostica en hombres, con un riesgo de por vida de 1 en 833, frente a 1 de cada 12 mujeres.

En Chile, se registran alrededor de 8.000 casos nuevos al año, de los cuales aproximadamente 80 corresponden a hombres.

Especialistas advierten que la baja visibilidad del cáncer de mama masculino influye en la menor tasa de supervivencia, al detectarse generalmente en etapas más avanzadas.

Verónica Toledo, oncóloga de la Fundación Arturo López Pérez (FALP), señaló a La Tercera que los hombres deben estar atentos, sobre todo si tienen antecedentes familiares o consumen ciertos medicamentos que pueden afectar el tejido mamario.

Otros factores de riesgo incluyen condiciones genéticas como el síndrome de Klinefelter, obesidad, enfermedades testiculares o hepáticas.

El exministro de Medio Ambiente, Marcelo Mena, también aportó su experiencia: aunque finalmente no desarrolló la enfermedad, su sospecha lo llevó a realizarse exámenes, destacando que los programas de prevención están diseñados casi exclusivamente para mujeres, lo que puede inhibir la detección temprana en hombres.

Los expertos insisten en ampliar las campañas de concientización, enseñando a hombres y familias a identificar signos de alerta: bultos, cambios en la piel o en el pezón, descamación o secreciones. La detección temprana, recalcan, puede marcar la diferencia entre un diagnóstico oportuno y complicaciones mayores.