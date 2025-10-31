Incendio forestal afecta al sector de Túnel Lo Prado en Curacaví: hay 90 hectáreas dañadas
CONAF desplegó en el lugar 7 técnicos, 3 brigadas, 3 helicópteros y un avión cisterna.
La Corporación Nacional Forestal (CONAF) se encuentra combatiendo un incendio forestal que se registra en los alrededores de la Ruta 68, en el sector de Túnel Lo Prado, comuna de Curacaví.
De acuerdo a la información entregada por el organismo, 90 hectáreas se han visto afectadas –hasta las 12:10 horas– por este siniestro, el cual se habría originado el pasado miércoles.
Ante esa situación, los equipos han continuado con las labores de control de las llamas. Para esto, CONAF desplegó 7 técnicos, 3 brigadas, 3 helicópteros y un avión cisterna.
De momento, el incendio no cuenta con una alerta vigente, pero se ha mantenido bajo observación y está siendo combatido por equipos terrestres y aéreos.
