;

Incendio forestal afecta al sector de Túnel Lo Prado en Curacaví: hay 90 hectáreas dañadas

CONAF desplegó en el lugar 7 técnicos, 3 brigadas, 3 helicópteros y un avión cisterna.

Ruth Cárcamo

X @@INF0SCHILE

X @@INF0SCHILE

La Corporación Nacional Forestal (CONAF) se encuentra combatiendo un incendio forestal que se registra en los alrededores de la Ruta 68, en el sector de Túnel Lo Prado, comuna de Curacaví.

De acuerdo a la información entregada por el organismo, 90 hectáreas se han visto afectadas –hasta las 12:10 horas– por este siniestro, el cual se habría originado el pasado miércoles.

Revisa también

ADN

Ante esa situación, los equipos han continuado con las labores de control de las llamas. Para esto, CONAF desplegó 7 técnicos, 3 brigadas, 3 helicópteros y un avión cisterna.

De momento, el incendio no cuenta con una alerta vigente, pero se ha mantenido bajo observación y está siendo combatido por equipos terrestres y aéreos.

Contenido patrocinado

Javiera Wayne: la modelo que cambió los estándares de belleza en Chile

Javiera Wayne: la modelo que cambió los estándares de belleza en Chile

Concierto de 31 Minutos tendrá importantes descuentos: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para el show?

Concierto de 31 Minutos tendrá importantes descuentos: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para el show?

Guía completa para decorar tu hogar esta Navidad en Chile

Guía completa para decorar tu hogar esta Navidad en Chile

Chris Martin y Sophie Turner sorprenden con romance inesperado tras sus recientes rupturas

Chris Martin y Sophie Turner sorprenden con romance inesperado tras sus recientes rupturas

Una voz muy querida en Chile: revelan que destacada estrella musical estaría negociando su regreso al Festival de Viña

Una voz muy querida en Chile: revelan que destacada estrella musical estaría negociando su regreso al Festival de Viña

Olivia Rodrigo aborda las teorías de su próximo álbum: ¿Qué dijo sobre el título?

Olivia Rodrigo aborda las teorías de su próximo álbum: ¿Qué dijo sobre el título?

Subasta récord: la guitarra “Kramer Ad” de Eddie Van Halen se vende por más de 2.500 millones de pesos chilenos

Subasta récord: la guitarra “Kramer Ad” de Eddie Van Halen se vende por más de 2.500 millones de pesos chilenos

Reconocido humorista nacional que canceló su última participación en Festival de Viña podría regresar al certamen: &#039;Estamos abiertos a...&#039;

Reconocido humorista nacional que canceló su última participación en Festival de Viña podría regresar al certamen: 'Estamos abiertos a...'

Tragedia en la TV: muere hija de reconocido animador a los 19 años tras enfrentar problemas de salud mental

Tragedia en la TV: muere hija de reconocido animador a los 19 años tras enfrentar problemas de salud mental

No quedó conforme con la decisión de los jurados: Turrón regresó a la televisión chilena de la mano de &#039;Coliseo&#039;

No quedó conforme con la decisión de los jurados: Turrón regresó a la televisión chilena de la mano de 'Coliseo'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad