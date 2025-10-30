Michael Clark apunta al duelo con la UC como factor para la derrota con Lanús: “No nos ayudó, el equipo se vio un poco más lento” / Agencia Uno

Michael Clark fue de los pocos personajes en expresarse en la zona mixta por parte de la U de Chile tras quedar fuera de las semifinales de la Copa Sudamericana 2025.

“Habíamos hecho una muy linda copa, estábamos a un paso de llegar a la final. En el deporte uno gana y otro pierde. El arbitraje no fue bueno. En mi humilde opinión, era más que amarilla al comenzar el partido y luego la mano es bastante cobrable”, criticó el mandamás de Azul Azul en torno al cometido del juez Alexis Herrera.

“Nos vamos muy tristes, pero también orgullosos. Este equipo siempre compitió, lo hizo de muy buena manera, jugamos de igual a igual. Hicimos una muy buena copa. Orgulloso por todo lo que hicieron. Estamos en paz. Queríamos ganar, no se pudo, el domingo tenemos un partido importante y hay que seguir”, dijo, ya buscando que el plantel vaya por el “Chile 2″ para jugar Copa Libertadores en 2026.

“Tenemos un partido menos, hay que dar vuelta la página. Hay que apenarse hoy y mañana ya poner la mente en el Campeonato Nacional nuevamente”, reflexionó, junto con abordar las declaraciones de Gustavo Álvarez, que sonaron a despedida de la U de Chile.

“No es el minuto todavía. Tenemos temas importantes como club todavía, nos jugamos cosas importantes. En este club estamos todos en evaluación siempre. Cuando se acabe el campeonato, nos vamos a sentar a planificar el año que viene y ahí tomaremos decisiones. Tiene contrato, pero a fin de año se evalúa todo”, enfatizó, sin dejar pasar el hecho de no haber tenido descanso, a diferencia de Lanús, que sí postergó su encuentro por el torneo argentino.

“Se pudo y se debió haber hecho más. En el fútbol no hay contrafactual. Uno no se puede poner en un caso hipotético, pero claramente jugar el domingo no nos ayudó y el equipo se vio un poco más lento, más cansado. Era un partido para que jugara Lucas Assadi, que es un jugador distinto, que encara y no contar con él nos afectó”, cerró Michael Clark.