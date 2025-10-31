Alerta para sus fans en Chile: Morrissey vuelve a cancelar concierto en México a horas de iniciar gira

A solo horas de su regreso a los escenarios mexicanos, Morrissey volvió a decepcionar a sus fanáticos al suspender sus conciertos del 31 de octubre en Ciudad de México y del 4 de noviembre en Guadalajara.

Según la productora, el artista británico canceló ambas fechas debido a “cansancio extremo”, el mismo motivo que ya lo ha llevado a suspender presentaciones en Europa y Estados Unidos durante 2025.

La noticia no solo afectó al público mexicano —acostumbrado ya a estos episodios—, sino que también encendió las alarmas entre sus seguidores chilenos, que esperan verlo el 16 de noviembre en el Movistar Arena. Hasta ahora, las fechas en Buenos Aires (8 de noviembre) y São Paulo (12 de noviembre) se mantienen sin modificaciones.

Un historial de cancelación

El historial de cancelaciones de Morrissey en México es extenso. Desde su primera suspensión en 2013, cuando debía ser una de las figuras principales del festival Vive Latino y debió bajarse a último minuto por una neumonía, el músico ha acumulado múltiples episodios similares.

En 2023 canceló otro show en el Palacio de los Deportes tras ser diagnosticado con dengue, y en 2024 volvió a hacerlo desde Suiza, aduciendo agotamiento físico. Con las más recientes, ya son cuatro las veces que ha suspendido en la capital mexicana.

Los asistentes afectados por las presentaciones de este año podrán solicitar el reembolso de sus entradas: desde el 7 de noviembre para compras presenciales y de forma automática para quienes adquirieron boletos en línea.

En Chile, donde Morrissey también ha cancelado sus últimas dos visitas —en 2023 por enfermedad y en 2024 por fatiga—, la incertidumbre crece. Aunque su equipo no ha informado cambios, los fans mantienen la esperanza, pero con cautela: el regreso del cantante al Movistar Arena sigue en pie, pero su historial deja claro que con Morrissey nada se da por seguro.