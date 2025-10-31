;

Colo Colo prepara su visita a Ñublense con seis bajas y Fernando Ortiz tendrá una dura prueba

Vida y Vegas son algunas de las ausencias más relevantes.

José Campillay

Colo Colo afronta una compleja situación de cara a su próximo partido por la Liga de Primera 2025. El equipo dirigido por Fernando Ortiz enfrentará a Ñublense sin seis integrantes clave, lo que representa un serio desafío para el plantel en el importante duelo de la fecha 26.

Tras el empate 2-2 frente a Deportes Limache, el conjunto albo no solo dejó escapar puntos decisivos, sino también perdió piezas fundamentales de su esquema titular.

Durante ese partido, el defensor Sebastián Vegas vio la tarjeta roja por doble amonestación, quedando automáticamente fuera del compromiso ante Ñublense por suspensión.

Además, el mediocampista Arturo Vidal terminó el encuentro con una lesión física de consideración que fue confirmada por el propio técnico: “Arturo terminó con un golpe o con una dolencia bastante importante, no ha trabajado durante la semana. No va a ser considerado para el día sábado” .

A estas dos ausencias se agregan otros cuatro futbolistas que se encuentran en plena rehabilitación tras distintas intervenciones quirúrgicas. Alexander Oroz, atacante habitual, sigue recuperándose de una lesión en el isquiotibial derecho, con una evolución que ya suma trece semanas.

Por su parte, el lateral Óscar Opazo fue sometido a una menisectomía interna en la rodilla izquierda. En tanto, el joven Francisco Marchant evoluciona de un esguince medial en la rodilla derecha y ha pasado por un tratamiento de infiltración con plasma rico en plaquetas.

Finalmente, Nicolás Suárez completa la lista con una luxación de hombro izquierdo, recientemente operado y con apenas una semana de recuperación.

El próximo duelo cobra aún más relevancia para el ‘Cacique’, dado que el equipo necesita una victoria para acortar distancias y mantener la posibilidad de entrar en los puestos de clasificación a torneos internacionales.

Sin Vegas ni Vidal, más las conocidas lesiones de Oroz, Opazo, Marchant y Suárez, el cuadro de Ortiz se juega mucho en su visita a Chillán, confiando en que el resto de la plantilla pueda estar a la altura de la exigencia.

