Hijo de Héctor Noguera lanzó llamativa broma en medio del funeral del actor: aludió a las exparejas de sus hermanas

Fue uno de los que subió al altar para hablar sobre su padre. Diego Noguera hizo uno de los discursos más sentidos en el funeral de Héctor Noguera.

El músico entregó emoción y también risas con su intervención, donde incluso lanzó una broma que no pasó desapercibida.

“Quiero mucho a mis hermanas, quiero mucho a mi hermano, a mi mamá, a mis sobrinas, a las parejas de mis hermanos… a las exparejas también y a las que vendrán”, indicó logrando carcajadas de los asistentes.

Es que efectivamente en el responso estaban presentes varias parejas y exparejas de sus familiares.

Por ejemplo, Marcelo Alonso y Felipe Braun, ambos exparejas de Amparo Noguera, la acompañaron en la ceremonia. De hecho, Alonso, con quien mantuvo un amor de dos décadas, la contuvo varias veces e incluso fue uno de los que trasladó el féretro de Tito en la iglesia y el cementerio.

Mientras, Emilia Noguera estuvo siempre acompañada de Gonzalo Ramos, músico que es su actual pareja, y también del actor Etienne Bobenrieth, su ex y padre de sus dos hijas.

En tanto, su hermano Damián Noguera también estuvo en el lugar con la actriz Susana Hidalgo, con quien mantuvo una relación que, al parecer, continúa hasta ahora, y donde ella lo acompañó en toda la jornada.