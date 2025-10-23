“Basura c…”: la amenaza de Nes a exfubolista de Colo Colo que salió a la luz tras el caso con Fran Maira

A un día de la polémica que terminó con la detención del productor urbano Joaquín Rodríguez (Nes) por supuestos daños y amenazas contra Fran Maira, surgieron registros que muestran una faceta previa y violenta del artista: en redes apareció proferiendo una agresiva advertencia contra el futbolista Damián Pizarro, vinculado públicamente con la intérprete.

En un pantallazo difundido por Infama, el creativo habría etiquetado al exjugador de Colo-Colo y le lanzó un mensaje lleno de insultos y advertencias —cuyas palabras circularon en redes— acusándolo de “mancharse” por su cercanía con Maira y prometiendo un enfrentamiento.

Ese post se suma a otro material que se viralizó tras la detención: un video e imágenes donde el artista aparece exhibiendo varias armas de fuego y lanzando frases intimidatorias sin destinatario claro.

Tras ser formalizado, el productor negó la agresión física en declaraciones públicas: “No soy su pareja… No la he agredido, no la he tocado”, afirmó. Su defensa, por su parte, precisó que la formalización no incluyó delitos de agresión —sino que apunta a amenazas y daños al vehículo— y que la situación está en investigación.

Agencia Uno / Oscar Guerra Ampliar

Como medida cautelar, Nes quedó inicialmente con prohibición de acercarse a la presunta víctima y arraigo nacional; luego se suspendió este último requisito y se estableció una fianza para sus salidas del país.

Captura T13 Ampliar