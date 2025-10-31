PREVIA. Colo Colo visita a Ñublense con la necesidad de ganar: cuándo juegan, a qué hora y quién transmite por TV
Los albos van a Chillán con tal de reengancharse en la pelea por jugar copas internacionales. Transmite ADN Deportes.
La programación del Campeonato Nacional 2025 para el sábado 1 de noviembre tendrá un único juego, donde Colo Colo visitará a Ñublense.
Los albos van al Nelson Oyarzún de Chillán con la necesidad de ganar con tal de acercarse a la zona de clasificación a la Copa Sudamericana.
En tanto, los dirigidos de Ronald Fuentes están lejos de esa batalla, pero apuntan a volver a ganar, pues suman cinco fechas seguidas sin victorias.
Ñublense vs Colo Colo, en vivo, en directo, online, y TV
Ñublense y Colo Colo se verán las caras a partir de las 18:00 horas en el Estadio Nelson Oyarzún de Chillán.
El partido lo podrás escuchar en vivo y directo junto a la transmisión y relato de ADN Deportes. También puedes seguirlo online a través de todas las plataformas de ADN.cl.
En TV, el duelo será transmitido en vivo por TNT Sports. Además, se podrá ver vía streaming por la plataforma HBO Max, siempre y cuando tengas contratado el plan que incluye los partidos del fútbol chileno.
Sábado 1 de noviembre
18:00 hrs | Ñublense vs. Colo Colo | Estadio Nelson Oyarzún
