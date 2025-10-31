;

PREVIA. Colo Colo visita a Ñublense con la necesidad de ganar: cuándo juegan, a qué hora y quién transmite por TV

Los albos van a Chillán con tal de reengancharse en la pelea por jugar copas internacionales. Transmite ADN Deportes.

Carlos Madariaga

Colo Colo visita a Ñublense con la necesidad de ganar: cuándo juegan, a qué hora y quién transmite por TV

Colo Colo visita a Ñublense con la necesidad de ganar: cuándo juegan, a qué hora y quién transmite por TV / JORGE DIAZ HONORATO

La programación del Campeonato Nacional 2025 para el sábado 1 de noviembre tendrá un único juego, donde Colo Colo visitará a Ñublense.

Los albos van al Nelson Oyarzún de Chillán con la necesidad de ganar con tal de acercarse a la zona de clasificación a la Copa Sudamericana.

En tanto, los dirigidos de Ronald Fuentes están lejos de esa batalla, pero apuntan a volver a ganar, pues suman cinco fechas seguidas sin victorias.

Revisa también:

ADN

Ñublense vs Colo Colo, en vivo, en directo, online, y TV

Ñublense y Colo Colo se verán las caras a partir de las 18:00 horas en el Estadio Nelson Oyarzún de Chillán.

El partido lo podrás escuchar en vivo y directo junto a la transmisión y relato de ADN Deportes. También puedes seguirlo online a través de todas las plataformas de ADN.cl.

En TV, el duelo será transmitido en vivo por TNT Sports. Además, se podrá ver vía streaming por la plataforma HBO Max, siempre y cuando tengas contratado el plan que incluye los partidos del fútbol chileno.

Sábado 1 de noviembre

18:00 hrs | Ñublense vs. Colo Colo | Estadio Nelson Oyarzún

Contenido patrocinado

Javiera Wayne: la modelo que cambió los estándares de belleza en Chile

Javiera Wayne: la modelo que cambió los estándares de belleza en Chile

Concierto de 31 Minutos tendrá importantes descuentos: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para el show?

Concierto de 31 Minutos tendrá importantes descuentos: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para el show?

Guía completa para decorar tu hogar esta Navidad en Chile

Guía completa para decorar tu hogar esta Navidad en Chile

Chris Martin y Sophie Turner sorprenden con romance inesperado tras sus recientes rupturas

Chris Martin y Sophie Turner sorprenden con romance inesperado tras sus recientes rupturas

Una voz muy querida en Chile: revelan que destacada estrella musical estaría negociando su regreso al Festival de Viña

Una voz muy querida en Chile: revelan que destacada estrella musical estaría negociando su regreso al Festival de Viña

Olivia Rodrigo aborda las teorías de su próximo álbum: ¿Qué dijo sobre el título?

Olivia Rodrigo aborda las teorías de su próximo álbum: ¿Qué dijo sobre el título?

Subasta récord: la guitarra “Kramer Ad” de Eddie Van Halen se vende por más de 2.500 millones de pesos chilenos

Subasta récord: la guitarra “Kramer Ad” de Eddie Van Halen se vende por más de 2.500 millones de pesos chilenos

Reconocido humorista nacional que canceló su última participación en Festival de Viña podría regresar al certamen: &#039;Estamos abiertos a...&#039;

Reconocido humorista nacional que canceló su última participación en Festival de Viña podría regresar al certamen: 'Estamos abiertos a...'

Tragedia en la TV: muere hija de reconocido animador a los 19 años tras enfrentar problemas de salud mental

Tragedia en la TV: muere hija de reconocido animador a los 19 años tras enfrentar problemas de salud mental

No quedó conforme con la decisión de los jurados: Turrón regresó a la televisión chilena de la mano de &#039;Coliseo&#039;

No quedó conforme con la decisión de los jurados: Turrón regresó a la televisión chilena de la mano de 'Coliseo'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad