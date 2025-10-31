Barcelona confirma la fecha para el regreso de su gente al Camp Nou

Fue al término de la temporada 2022-23 cuando el FC Barcelona disputó su último partido en el antiguo Camp Nou. Desde mayo de 2023 iniciaron oficialmente las obras de remodelación.

Desde ese momento, los culés han esperado con ansias el regreso a casa, que ha tardado más de lo esperado y ha atravesado más de una fecha estimada.

Pero la espera está cada vez más cerca de llegar a su fin y desde el club anunciaron el día en que la gente podrá volver al renovado estadio para ver al plantel principal.

De manera concreta, a través de sus sitios y redes sociales, el FCB informó que la plantilla masculina entrenará con puertas abiertas al público el próximo viernes 7 de noviembre.

Esta sesión especial marcará el reencuentro de los jugadores con sus hinchas en casa, el nuevo Spotify Camp Nou, y servirá como ensayo general de la nueva infraestructura.

El Barça busca comprobar el funcionamiento de los sistemas técnicos, accesos y servicios del recinto como parte del proceso de reapertura progresiva del estadio.

El entrenamiento comenzará a las 11:00 horas (local), pero los seguidores podrán ingresar desde las 09:30, para disfrutar del ambiente y conocer de primera mano los avances en el renovado coliseo blaugrana.

Según se informó, el aforo permitido será de 23.000 espectadores, distribuidos en las zonas correspondientes a la llamada Fase 1A de la remodelación. Esta etapa ya cuenta con la licencia de primera ocupación, requisito que garantiza la seguridad del evento.

La jornada, además, servirá como antesala del duelo liguero frente al Celta de Vigo, que se disputará el fin de semana. Hay que recordar que los dirigidos por Hansi Flick vienen de perder con el Real Madrid y quieren levantar cabeza.