Primera B: Universidad de Concepción exige multa económica contra Deportes Copiapó por no vender entradas a sus hinchas / Daniel Pino/AgenciaUno

Este sábado, en el Luis Valenzuela Hermosilla, la Primera B vivirá una verdadera final en la cual quien se imponga en el choque entre Deportes Copiapó y Universidad de Concepción se coronará campeón.

Sin embargo, la polémica está instalada luego que el “León de Atacama” resolviera no disponer del ingreso de hinchas del “Campanil” a la cancha.

Al respecto, y luego que se mantuviera a firme la decisión, la directiva de la Universidad de Concepción evidenció nuevamente su incomodidad ante esta determinación.

“Creemos que la solicitud de Deportes Copiapó de impedir el acceso de público visitante responde exclusivamente a una motivación económica del club local, que ha privilegiado su convivencia financiera por sobre el respeto al reglamento y al espíritu del fútbol”, expresaron en un comunicado.

Al respecto, plantearon que, al ser considerado el partido como de categoría B, reclamarán ante la ANFP que se cumpla el artículo 64 de las bases del campeonato de la Primera B, que obliga a reservar el 5% del aforo para la hinchada visitante, exigiendo que dicho incumplimiento conlleve una sanción de 500 UF.

También apuntaron que Deportes Copiapó debería ser sancionado con hasta 500 UTM de multa, apuntando que “inició la venta de entradas sin contar con la autorización de las autoridades competentes, infringiendo el artículo 47 del reglamento de la ley N°19.327, que regula la seguridad en los espectáculos deportivos".

En Universidad de Concepción lamentaron no contar con sius hinchas para este partido, pero remarcaron que irán para que “recaigan todas las sanciones posibles” para su rival del sábado.