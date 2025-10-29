;

FOTOS. Así son los intrigantes perros azules que rondan la zona de exclusión de Chernóbil

Pese al llamativo tono de su pelaje, los voluntarios señalaron que los animales se ven activos y en buen estado de salud.

Mario Vergara

La organización Dogs of Chernobyl, dedicada a alimentar y brindar atención veterinaria a más de 700 canes que habitan en la zona de exclusión de la planta, informó el hallazgo de perros con el pelaje de color azul en el área. “No eran azules la semana pasada. No sabemos la razón y estamos intentando capturarlos para averiguar qué está ocurriendo”, comunicó el equipo en un video difundido en sus redes.

Según la ONG, aún no existe una explicación clara para el cambio de color. “Lo más probable es que hayan estado en contacto con algún químico”, plantearon como hipótesis preliminar, a la espera de exámenes que confirmen o descarten esa posibilidad.

Pese al llamativo tono de su pelaje, los voluntarios señalaron que los animales se ven activos y en buen estado de salud. El objetivo inmediato es capturarlos de forma segura para realizar evaluaciones clínicas y análisis del pelaje, y así determinar si se trata de tintes, pigmentos industriales, compuestos del suelo o alguna otra fuente.

La zona de exclusión de Chernóbil —que abarca aproximadamente 47 km², con niveles de radiación seis veces superiores al límite permitido para trabajadores humanos, según la organización— mantiene una población canina descendiente de mascotas que quedaron en el lugar tras la evacuación posterior al accidente. Con el paso del tiempo, muchos de estos animales han logrado adaptarse a condiciones extremas gracias al apoyo de voluntarios y programas de control sanitario.

Dogs of Chernobyl reiteró que informará resultados de laboratorio cuando logre capturar y evaluar a los ejemplares afectados, e hizo un llamado a no especular hasta contar con evidencia científica que explique el fenómeno.

