;

“Ojalá se nos siga dando eso de jugar bien contra los equipos grandes... Colo Colo tiene la obligación de ganar”

“Tenemos que saber jugar con la desesperación de Colo Colo”, declaró el técnico de Ñublense, Ronald Fuentes, en la antesala del duelo de este sábado en Chillán.

Bastián Lizama

Agencia Uno

Agencia Uno

El entrenador de Ñublense, Ronald Fuentes, habló en la previa del partido de este sábado ante Colo Colo por la fecha 26 del Campeonato Nacional 2025 y afirmó el equipo buscará “sacarse las balas” de sus últimas derrotas en el torneo a costa los albos en Chillán.

“Siempre pensamos que el partido siguiente, cuando no nos va bien, es el ideal para poder lograr eso y ahora con Colo Colo con mayor razón”, declaró el DT en conferencia de prensa.

Revisa también:

ADN

El estratega nacional destacó el rendimiento del conjunto chillanejo frente a los equipos grandes y apuntó a aprovechar la desesperación del ‘Cacique’. “Ojalá se siga dando eso de que Ñublense juega bien con los equipos grandes y que logre buenos resultados”, afirmó.

“Está la desesperación un poco de Colo Colo por ganar, la obligación la tiene, porque si no se le va a arrancar Cobresal por el cupo a torneo internacional”, agregó.

Sobre su análisis de Colo Colo, el DT reconoció que “es un equipo que con la llegada de Ortiz, si vamos a los números que son indicadores importantes, ha tenido muchas oportunidades de gol, al menos siete u ocho y de ahí para arriba”.

“Con Iquique tuvo doce, ahora con Limache tuvo diez, que son oportunidades de gol. Tenemos que preocuparnos mucho de eso, saber jugar con la desesperación de Colo Colo, sin dejar lo nuestro de lado”, continuó.

Por último, Fuentes señaló que “eso es lo que hemos tratado de hacer, que es jugar bien al fútbol, pero sabiendo también que en algún momento tenemos que producir algún cambio de ritmo para sorprenderlos”.

Contenido patrocinado

Javiera Wayne: la modelo que cambió los estándares de belleza en Chile

Javiera Wayne: la modelo que cambió los estándares de belleza en Chile

Concierto de 31 Minutos tendrá importantes descuentos: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para el show?

Concierto de 31 Minutos tendrá importantes descuentos: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para el show?

Guía completa para decorar tu hogar esta Navidad en Chile

Guía completa para decorar tu hogar esta Navidad en Chile

Chris Martin y Sophie Turner sorprenden con romance inesperado tras sus recientes rupturas

Chris Martin y Sophie Turner sorprenden con romance inesperado tras sus recientes rupturas

Una voz muy querida en Chile: revelan que destacada estrella musical estaría negociando su regreso al Festival de Viña

Una voz muy querida en Chile: revelan que destacada estrella musical estaría negociando su regreso al Festival de Viña

Olivia Rodrigo aborda las teorías de su próximo álbum: ¿Qué dijo sobre el título?

Olivia Rodrigo aborda las teorías de su próximo álbum: ¿Qué dijo sobre el título?

Subasta récord: la guitarra “Kramer Ad” de Eddie Van Halen se vende por más de 2.500 millones de pesos chilenos

Subasta récord: la guitarra “Kramer Ad” de Eddie Van Halen se vende por más de 2.500 millones de pesos chilenos

Reconocido humorista nacional que canceló su última participación en Festival de Viña podría regresar al certamen: &#039;Estamos abiertos a...&#039;

Reconocido humorista nacional que canceló su última participación en Festival de Viña podría regresar al certamen: 'Estamos abiertos a...'

Tragedia en la TV: muere hija de reconocido animador a los 19 años tras enfrentar problemas de salud mental

Tragedia en la TV: muere hija de reconocido animador a los 19 años tras enfrentar problemas de salud mental

No quedó conforme con la decisión de los jurados: Turrón regresó a la televisión chilena de la mano de &#039;Coliseo&#039;

No quedó conforme con la decisión de los jurados: Turrón regresó a la televisión chilena de la mano de 'Coliseo'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad