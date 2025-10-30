“Ojalá se nos siga dando eso de jugar bien contra los equipos grandes... Colo Colo tiene la obligación de ganar”

El entrenador de Ñublense, Ronald Fuentes, habló en la previa del partido de este sábado ante Colo Colo por la fecha 26 del Campeonato Nacional 2025 y afirmó el equipo buscará “sacarse las balas” de sus últimas derrotas en el torneo a costa los albos en Chillán.

“Siempre pensamos que el partido siguiente, cuando no nos va bien, es el ideal para poder lograr eso y ahora con Colo Colo con mayor razón”, declaró el DT en conferencia de prensa.

El estratega nacional destacó el rendimiento del conjunto chillanejo frente a los equipos grandes y apuntó a aprovechar la desesperación del ‘Cacique’. “Ojalá se siga dando eso de que Ñublense juega bien con los equipos grandes y que logre buenos resultados”, afirmó.

“Está la desesperación un poco de Colo Colo por ganar, la obligación la tiene, porque si no se le va a arrancar Cobresal por el cupo a torneo internacional”, agregó.

Sobre su análisis de Colo Colo, el DT reconoció que “es un equipo que con la llegada de Ortiz, si vamos a los números que son indicadores importantes, ha tenido muchas oportunidades de gol, al menos siete u ocho y de ahí para arriba”.

“Con Iquique tuvo doce, ahora con Limache tuvo diez, que son oportunidades de gol. Tenemos que preocuparnos mucho de eso, saber jugar con la desesperación de Colo Colo, sin dejar lo nuestro de lado”, continuó.

Por último, Fuentes señaló que “eso es lo que hemos tratado de hacer, que es jugar bien al fútbol, pero sabiendo también que en algún momento tenemos que producir algún cambio de ritmo para sorprenderlos”.