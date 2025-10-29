;

Muere ex entrenador del fútbol chileno de histórica campaña: “Marcó una huella imborrable”

Juan Carlos Carotti, de grandes pasos por Provincial Osorno, falleció a los 83 años.

Javier Catalán

Este miércoles, Provincial Osorno confirmó el fallecimiento de Juan Carlos Carotti, exentrenador del club en dos periodos, uno de ellos en Primera División.

“Provincial Osorno lamenta el sensible fallecimiento de Juan Carlos Carotti, quien fuera nuestro entrenador en dos oportunidades, en los años 1997 y 2001, marcando una huella imborrable en la historia del club”, escribió la institución en redes sociales.

“Bajo su dirección, alcanzamos un meritorio séptimo lugar en el Campeonato de Clausura de Primera División 1997, campaña marcada por un histórico triunfo de visita ante Universidad Católica por 2 goles a 1”, agregó el “Provi” sobre su paso por el club.

El argentino, que falleció a los 83 años, no solo dirigió en nuestro país, sino que también dejó un legado en Argentina y Bolivia, donde estuvo al mando de equipos como San Lorenzo, Bolívar y The Strongest.

Además, en Chile, también se sentó en la banca de Palestino en 1998, donde solo alcanzó a dirigir aquella temporada.

