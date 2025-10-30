;

FOTOS. Lejos del honor deportivo: las provocadoras publicaciones de Lanús contra la U que enfurecen al hincha azul

Desde una imagen aludiendo al búho, imagen representativa del club, hasta burlas contra la barra del “Romántico Viajero” fueron utilizadas por los granates.

Javier Catalán

Getty Images

Getty Images / Marcos Brindicci

Lanús eliminó a la Universidad de Chile de la Copa Sudamericana con una actuación estelar de Alexis Herrera, árbitro del partido, quien perjudicó en demasía al “Romántico Viajero”.

Lejos de limitarse a una celebración serena, el conjunto granate se alzó en histeria por la felicidad, llegando incluso a provocar a los hinchas de la U en redes sociales.

Revisa también:

ADN

Primero, publicaron una imagen generada con inteligencia artificial en la que aparece un personaje que parece ser un chile (ají, en nuestro país) gigante, que se encuentra tomando una especie de sopa de la cual flotan alas de color azul y rojo, en alusión al búho que representa al cuadro “bullanguero”.

Además, posteriormente compartieron fotos de sus jugadores celebrando en el camarín, acompañadas del mensaje: “Esta noche cantaré, te juro que cantaré”, frase perteneciente a una de las canciones más conocidas de la U de Chile.

Contenido patrocinado

Javiera Wayne: la modelo que cambió los estándares de belleza en Chile

Javiera Wayne: la modelo que cambió los estándares de belleza en Chile

Concierto de 31 Minutos tendrá importantes descuentos: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para el show?

Concierto de 31 Minutos tendrá importantes descuentos: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para el show?

Guía completa para decorar tu hogar esta Navidad en Chile

Guía completa para decorar tu hogar esta Navidad en Chile

Chris Martin y Sophie Turner sorprenden con romance inesperado tras sus recientes rupturas

Chris Martin y Sophie Turner sorprenden con romance inesperado tras sus recientes rupturas

Una voz muy querida en Chile: revelan que destacada estrella musical estaría negociando su regreso al Festival de Viña

Una voz muy querida en Chile: revelan que destacada estrella musical estaría negociando su regreso al Festival de Viña

Olivia Rodrigo aborda las teorías de su próximo álbum: ¿Qué dijo sobre el título?

Olivia Rodrigo aborda las teorías de su próximo álbum: ¿Qué dijo sobre el título?

Subasta récord: la guitarra “Kramer Ad” de Eddie Van Halen se vende por más de 2.500 millones de pesos chilenos

Subasta récord: la guitarra “Kramer Ad” de Eddie Van Halen se vende por más de 2.500 millones de pesos chilenos

Reconocido humorista nacional que canceló su última participación en Festival de Viña podría regresar al certamen: &#039;Estamos abiertos a...&#039;

Reconocido humorista nacional que canceló su última participación en Festival de Viña podría regresar al certamen: 'Estamos abiertos a...'

Tragedia en la TV: muere hija de reconocido animador a los 19 años tras enfrentar problemas de salud mental

Tragedia en la TV: muere hija de reconocido animador a los 19 años tras enfrentar problemas de salud mental

No quedó conforme con la decisión de los jurados: Turrón regresó a la televisión chilena de la mano de &#039;Coliseo&#039;

No quedó conforme con la decisión de los jurados: Turrón regresó a la televisión chilena de la mano de 'Coliseo'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad