Lanús eliminó a la Universidad de Chile de la Copa Sudamericana con una actuación estelar de Alexis Herrera, árbitro del partido, quien perjudicó en demasía al “Romántico Viajero”.

Lejos de limitarse a una celebración serena, el conjunto granate se alzó en histeria por la felicidad, llegando incluso a provocar a los hinchas de la U en redes sociales.

Primero, publicaron una imagen generada con inteligencia artificial en la que aparece un personaje que parece ser un chile (ají, en nuestro país) gigante, que se encuentra tomando una especie de sopa de la cual flotan alas de color azul y rojo, en alusión al búho que representa al cuadro “bullanguero”.

Además, posteriormente compartieron fotos de sus jugadores celebrando en el camarín, acompañadas del mensaje: “Esta noche cantaré, te juro que cantaré”, frase perteneciente a una de las canciones más conocidas de la U de Chile.