“Las consecuencias no me importan”: Torrente asume su tercer período en Everton con el riesgo de descender / Twitter @evertonsadp

Everton vive una situación crítica en torno a su presente deportivo, ubicado en el antepenúltimo lugar de la tabla, con serio riesgo de descender.

Al respecto, la directiva viñamarina presentó este jueves, en conferencia de prensa, a Javier Torrente, que asume por tercera vez la banca del club ruletero.

El trasandino ya trabaja desde hace un par de días en la “Ciudad Jardín”, considerando que su debut será en una verdadera final, el doningo, ante Unión Española, elenco al que apenas supera por dos puntos y, en caso de caer con los hispanos, quedará en zona de descenso directo.

“La dificultad es altísima, las consecuencias no me importan”, enfatizó Javier Torrente durante su comparecencia ante la prensa local.

“Yo voy a estar para dar una mano. Me siento en la obligación de colaborar con la institución“, recalcó el DT de 56 años, que vuelve a dirigir tras haber estado, sin éxito, en la banca de la Universidad de Concepción en 2024.