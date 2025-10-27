Medidas desesperadas en Viña del Mar: Everton recurre a un viejo conocido con tal de salvarse del descenso

Everton atraviesa por una verdadera crisis deportiva, sumando apenas una victoria en los últimos cinco partidos, racha que los tiene solo a dos puntos de la zona de descenso.

Dicha situación llevó a los ruleteros a la renuncia del uruguayo Mauricio Larriera a la banca del club.

Aunque en un principio se pensaba apelar a la dupla técnica interina de Julio Barroso y Gustavo Dalsasso, el Grupo Pachuca se movió rápido con tal de conseguir un sustituto estable.

Según información de ADN Deportes, Everton oficializará en las próximas horas a otro extranjero como su nuevo entrenador: Javier Torrente.

Será la tercera experiencia del exayudante de Marcelo Bielsa en Everton, donde ya estuvo en 2018 y posteriormente del 2019 al 2020.

Javier Torrente tendrá la misión de mantener al club en Primera División, buscando evitar que los ruleteros vuelvan a la Primera B, de donde salieron en 2016.