Medidas desesperadas en Viña del Mar: Everton recurre a un viejo conocido con tal de salvarse del descenso

Según información de ADN Deportes, Javier Torrente asumirá para las últimas cinco fechas del Campeonato Nacional 2025.

Carlos Madariaga

Medidas desesperadas en Viña del Mar: Everton recurre a un viejo conocido con tal de salvarse del descenso

Everton atraviesa por una verdadera crisis deportiva, sumando apenas una victoria en los últimos cinco partidos, racha que los tiene solo a dos puntos de la zona de descenso.

Dicha situación llevó a los ruleteros a la renuncia del uruguayo Mauricio Larriera a la banca del club.

Aunque en un principio se pensaba apelar a la dupla técnica interina de Julio Barroso y Gustavo Dalsasso, el Grupo Pachuca se movió rápido con tal de conseguir un sustituto estable.

Según información de ADN Deportes, Everton oficializará en las próximas horas a otro extranjero como su nuevo entrenador: Javier Torrente.

Será la tercera experiencia del exayudante de Marcelo Bielsa en Everton, donde ya estuvo en 2018 y posteriormente del 2019 al 2020.

Javier Torrente tendrá la misión de mantener al club en Primera División, buscando evitar que los ruleteros vuelvan a la Primera B, de donde salieron en 2016.

