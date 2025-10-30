Lanús pudo golpear de entrada a Universidad de Chile en la semifinal vuelta de la Copa Sudamericana 2025 que se disputa en Buenos Aires, Argentina.

El equipo que dirige Mauricio Pellegrini tuvo un auspicioso arranque y llegó a ponerse en ventaja al minuto 11 por medio de Marcelino Moreno.

El volante argentino ganó en velocidad y definió con categoría ante la salida de Gabriel Castellón para adelantar al “Granate”.

Sin embargo, tras la revisión del VAR, el árbitro Alexis Herrera anuló el gol por un milimétrico offside.

La conquista había desatado los festejos en todo el estadio, aunque estos se apagaron rápidamente tras la decisión del réferi venezolano. Por ahora, todo sigue 0-0 en Buenos Aires.