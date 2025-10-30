;

VIDEO. Lanús tuvo el primero: el milimétrico offside que salvó a la U en la semifinal de Copa Sudamericana

Marcelino Moreno abrió la cuenta para el cuadro argentino, pero el VAR le anuló el gol por posición de adelanto.

Bastián Lizama

Getty Images

Getty Images

Lanús pudo golpear de entrada a Universidad de Chile en la semifinal vuelta de la Copa Sudamericana 2025 que se disputa en Buenos Aires, Argentina.

El equipo que dirige Mauricio Pellegrini tuvo un auspicioso arranque y llegó a ponerse en ventaja al minuto 11 por medio de Marcelino Moreno.

El volante argentino ganó en velocidad y definió con categoría ante la salida de Gabriel Castellón para adelantar al “Granate”.

Sin embargo, tras la revisión del VAR, el árbitro Alexis Herrera anuló el gol por un milimétrico offside.

La conquista había desatado los festejos en todo el estadio, aunque estos se apagaron rápidamente tras la decisión del réferi venezolano. Por ahora, todo sigue 0-0 en Buenos Aires.

ADN Radio
