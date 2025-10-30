Este jueves, en Buenos Aires, Lanús y Universidad de Chile se juegan el pase a la gran final de la Copa Sudamericana 2025, tras igualar 2-2 en la semifinal ida que se disputó la semana pasada en el Estadio Nacional.

La expectativa de ambos equipos es máxima. Por lo mismo, los hinchas del club argentino prepararon un gran recibimiento para la llegada del plantel al Estadio Ciudad de Lanús Néstor Díaz Pérez.

A través de redes sociales, cientos fanáticos fueron captados acompañando al bus que trasladaba a los futbolistas del “Granate” para mostrarles su apoyo, con banderas, bengalas y pirotecnia.

Los jugadores de Lanús tampoco se quedaron atrás y, al igual que los hinchas, fueron vistos cantando y golpeando las ventanas del vehículo en su arribo al estadio.

Los registros se viralizaron rápidamente y los hinchas de la U no tardaron en recordar aquella final disputada ante la UC en 2011 y la famosa escena del “cotillón”.

LAUCHA ACOSTA, EL JUGADOR CON MÁS PARTIDOS EN LA HISTORIA DE LANÚS, VA POR UNA NUEVA FINAL CON EL CLUB DE SUS AMORES: ¡Así deliró con la gente en la llegada a La Fortaleza! pic.twitter.com/JH2E4gOjRB — SportsCenter (@SC_ESPN) October 30, 2025