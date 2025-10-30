VIDEO. ¿Se repite la historia? La llegada del plantel de Lanús que hizo recordar a los hinchas de la U el “cotillón” de 2011
Los jugadores del cuadro granate fueron captados cantando y golpeando las ventanas en su llegada al Estadio Ciudad de Lanús.
Este jueves, en Buenos Aires, Lanús y Universidad de Chile se juegan el pase a la gran final de la Copa Sudamericana 2025, tras igualar 2-2 en la semifinal ida que se disputó la semana pasada en el Estadio Nacional.
La expectativa de ambos equipos es máxima. Por lo mismo, los hinchas del club argentino prepararon un gran recibimiento para la llegada del plantel al Estadio Ciudad de Lanús Néstor Díaz Pérez.
Revisa también:
A través de redes sociales, cientos fanáticos fueron captados acompañando al bus que trasladaba a los futbolistas del “Granate” para mostrarles su apoyo, con banderas, bengalas y pirotecnia.
Los jugadores de Lanús tampoco se quedaron atrás y, al igual que los hinchas, fueron vistos cantando y golpeando las ventanas del vehículo en su arribo al estadio.
Los registros se viralizaron rápidamente y los hinchas de la U no tardaron en recordar aquella final disputada ante la UC en 2011 y la famosa escena del “cotillón”.
Sigue a ADN.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.