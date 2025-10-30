Investigan ataque de alumno con arma blanca a compañero de 13 años en colegio de Futrono

Durante este jueves, un alumno de 13 años fue herido con un arma blanca por un compañero dentro de una sala de clases en la comuna de Futrono, en la Región de Los Ríos.

En concreto, el hecho ocurrió cerca de las 9.00 horas al interior del Colegio José Manuel Balmaceda, en la Región de Los Ríos. Según los primeros antecedentes, el ataque se habría originado tras una rencilla anterior entre los menores.

La Unidad de Flagrancia de la Fiscalía Regional de Los Ríos tomó conocimiento del caso y dispuso que la investigación quede a cargo de la Sección de Investigación Policial (SIP) de Carabineros, para esclarecer las causas y determinar si existen otras personas involucradas mayores de 14 años.

El fiscal Pierre Neira explicó que, si se confirma que los participantes son inimputables, “los antecedentes serán remitidos al Juzgado de Familia de Los Lagos para que se adopten las medidas de protección correspondientes”.

En tanto, la Municipalidad de Futrono informó que el establecimiento finalizó su jornada a las 13:30 horas y solicitó a los apoderados retirar a sus hijos a esa hora “agradeciendo su comprensión y colaboración”.