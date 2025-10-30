Tres detenidos frente a la cárcel de Santiago 1: sujetos fueron sorprendidos con armas

Dos ciudadanos colombianos y un chileno fueron detenidos la noche del miércoles frente al penal Santiago 1, en calle Centenario, comuna de Santiago.

En concreto, Carabineros los sorprendió al interior de un automóvil con pistolas en su poder, cerca de las 23:00 horas.

De acuerdo con los antecedentes policiales, los colombianos —de 19 y 37 años— mantenían situación migratoria irregular.

En tanto, el ciudadano chileno también fue arrestado y quedó a disposición del Ministerio Público, que indaga el origen de las armas y los motivos de su presencia en las afueras del recinto penitenciario.