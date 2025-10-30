;

VIDEOS. Hinchas de la U desafían la prohibición y llegan a Buenos Aires en la previa de la semifinal ante Lanús

Algunos fanáticos del cuadro estudiantil fueron vistos en la capital de Argentina pese a la imposibilidad de ingresar al estadio para el partido de Copa Sudamericana.

Universidad de Chile buscará instalarse en la gran final de la Copa Sudamericana 2025, cuando visite este jueves a Lanús en el partido de vuelta de semifinales que se disputará en el Estadio Néstor Díaz Pérez, en Argentina.

Si bien la presencia de los hinchas azules fue prohibida por el resto de la competencia por la Conmebol tras los serios episodios de violencia registrados ante Independiente, varios fanáticos del cuadro estudiantil fueron vistos en Buenos Aires.

En un video difundido en redes sociales por Redgol, dos hinchas de la U fueron captados en el aeropuerto de Ezeiza sosteniendo un lienzo con colores azul y rojo junto a la insignia del club.

Esta situación ha puesto en alerta a las autoridades argentinas, que tomó medidas de urgencia y dispondrá de un operativo de máxima seguridad para evitar la presencia de la parcialidad azul en el estadio de Lanús.

¿A qué hora y dónde ver el partido entre la U de Chile y Lanús?

Universidad de Chile y Lanús se medirán este jueves 30 de octubre, a partir de las 19:00 horas, en el Estadio Ciudad de Lanús Néstor Díaz Pérez.

El partido lo podrás escuchar en vivo y directo junto a la transmisión y relato de ADN Deportes. También puedes seguirlo online a través de todas las plataformas de ADN.cl.

En TV, el duelo será transmitido por las señales de ESPN Premium, Disney+ y D Sports.

