VIDEOS. Ahora se salvó la U: la mano en el área de Fabián Hormazábal que todo Lanús pidió como penal
El defensor azul saltó a disputar un balón aéreo y, tras un rebote, la pelota le dio en el brazo. Sin embargo, el juez desestimó la pena máxima: desde el banco granate no lo podían creer.
La polémica mano de Fabián Hormazábal que en Lanús pidieron como penal
Lautaro “Laucha” Acosta se ganó la amarilla por reclamar la pena máxima contra la U
