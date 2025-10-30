El “Conservador Ausente” de Santiago: suma 7 licencias, 4 permisos y solo 17 días trabajados en 2025

Un caso inédito ha llamado la atención en el Poder Judicial. Kamel Saquel Zaror, quien desde 1998 está a cargo del Registro de Interdicciones y Prohibiciones del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, ha pasado fuera de su cargo casi todo el 2025.

Desde inicios del presente año, el profesional de 89 años ha presentado siete licencias médicas y cuatro permisos autorizados (que en total suman 77 días ). Ahora goza de una nueva autorización de la Corte de Apelaciones.

Las ausencias de Kamel Saquel Zaror

En detalle, Kamel Saquel Zaror inició el año trabajando solo los primeros doce días de enero. Desde entonces, su retorno se ha visto marcado por una seguidilla de ausencias.

El periodo “más largo” en que estuvo en funciones fue en septiembre, sumando cinco días sin licencias ni permisos , de los cuales cuatro coincidieron con el fin de semana largo de Fiestas Patrias.

Lejos de reincorporarse a sus labores, el profesional obtuvo una nueva autorización de la Corte de Apelaciones de Santiago para ausentarse de sus funciones entre el 23 de octubre y el 11 de noviembre.

Solo 17 días ha trabajado

Esta extensión se suma a la que disfrutó entre el 17 de julio y el 14 de agosto, periodo tras el cual presentó dos licencias consecutivas . En total, Saquel Zaror ha trabajado 17 días en lo que va del año judicial, una cifra que ya genera cuestionamientos.

Las inasistencias y su impacto en el funcionamiento del Registro de Interdicciones y Prohibiciones es un tema que el Poder Judicial deberá abordar, considerando la edad del funcionario y el escaso tiempo que ha pasado en su puesto este 2025.