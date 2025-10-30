Donald Trump anuncia nuevas pruebas nucleares después de 30 años en Estados Unidos

La orden del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para empezar a probar “inmediatamente” el arsenal nuclear norteamericano supondría, de llevarse a cabo, el fin de la moratoria de pruebas nucleares que Estados Unidos mantiene desde hace más de 30 años.

La última prueba nuclear realizada por Estados Unidos se llevó a cabo el 23 de septiembre de 1992 en el estado de Nevada.

El anuncio de Trump llegó el pasado jueves después de que el presidente ruso, Vladímir Putin, dirigiera, el pasado 22 de octubre desde el Kremlin, maniobras por tierra, mar y aire de las fuerzas nucleares durante las que se lanzó un misil balístico intercontinental Yars, de hasta 12.000 kilómetros de alcance.

El escueto anuncio del presidente de Estados Unidos pareció una declaración de fuerza unos minutos antes de su reunión en Busan, Corea del Sur, con su homólogo chino, Xi Jinping.

“Dado que otros realizan pruebas, creo que es apropiado que nosotros también hagamos lo mismo”, dijo Trump más tarde, a bordo del Air Force One, añadiendo que los sitios de prueba nuclear se determinarían más adelante.

Al preguntársele si el mundo estaba entrando en una fase más arriesgada en torno a las armas nucleares, Trump restó importancia a la amenaza, afirmando que las reservas estadounidenses estaban “bien protegidas” antes de matizar que vería con buenos ojos la “desnuclearización” e incluir a China en las negociaciones de los tratados de no proliferación con Rusia.

“Me gustaría ver la desnuclearización, porque tenemos muchas (armas nucleares) y Rusia ha sufrido. Rusia es la segunda y China la tercera, y China se va a adelantar en cuatro o cinco años. Creo que la desescalada, lo que llamaría desnuclearización sería una gran cosa. Algo de lo que estamos hablando con Rusia y queremos añadir a China si lo hacemos”, indicó Trump.

El fin de las pruebas nucleares en EE. UU.

En 1992, primero el Senado, en agosto, y después la Cámara de Representantes, en septiembre, aprobaron la suspensión de los ensayos nucleares, inicialmente durante un periodo de nueve meses, pero con el objetivo de poner fin a todas las pruebas atómicas estadounidenses en septiembre de 1996.

Aunque el entonces presidente, el republicano George Bush, y luego su sucesor, el demócrata Bill Clinton, amenazaron con vetar la medida, la moratoria se ha prolongado desde entonces.

La decisión llegó después de la caída de la Unión Soviética, el fin de la Guerra Fría y la apertura de un escenario en el que numerosos representantes políticos norteamericanos y una parte importante de la opinión pública consideraban que EE. UU. debía liderar la colaboración entre las potencias y la desnuclearización del planeta.

Además, los avances tecnológicos habían contribuido a que EE. UU. pudiera comprobar la fiabilidad de su armamento nuclear sin necesidad de explosiones atómicas.

Desde la Segunda Guerra Mundial hasta 1992, Estados Unidos realizó más de un millar de ensayos nucleares. Hasta 1963 estos ensayos eran atmosféricos y, desde esa fecha en adelante, solo se realizaron pruebas subterráneas.

Aunque desde septiembre de 1992 Estados Unidos no ha vuelto a efectuar ensayos nucleares, sí que ha hecho varias decenas de experimentos conocidos como subcríticos, que no desatan reacciones nucleares en cadena o no producen rendimiento atómico.

Estos ensayos están diseñados para verificar la seguridad y eficacia del arsenal nuclear, y se encuentran dentro de los límites establecidos por el Tratado de Prohibición Completa de Pruebas de 1996.