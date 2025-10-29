Aumentan a 132 los muertos de megaoperativo policial en Río de Janeiro contra la organización “Comando Vermelho”

132 los muertos de megaoperativo policial en Río de Janeiro / PABLO PORCIUNCULA

La cifra de fallecidos por la intervención policial en las favelas de la Penha y del Alemão, en Río de Janeiro, ascendió a 132 personas, según informó este miércoles la Defensoría Pública regional.

La institución —encargada de ofrecer asistencia legal gratuita— actualizó el balance luego de que vecinos encontraran decenas de cuerpos y los reunieran en una plaza.

La operación, iniciada el martes 28 de octubre, buscaba ejecutar 100 órdenes de prisión contra miembros del Comando Vermelho, una de las mayores facciones criminales de Brasil.

Numerosos enfrentamiento

En el operativo participaron más de 2.500 agentes y vehículos blindados, que dejaron además 81 detenidos, 93 fusiles incautados y media tonelada de drogas.

El gobernador de Río, Cláudio Castro, señaló que por ahora tiene registro de 58 muertos, aunque reconoció que el número “seguro cambiará”.

La Defensoría, por su parte, indicó que recopila testimonios de familiares y testigos “para contribuir a la necesaria respuesta institucional ante una violencia estatal nunca vista”.

Los enfrentamientos provocaron bloqueos en vías del norte de la ciudad, la suspensión de más de un centenar de líneas de autobuses y el cierre de escuelas y centros de salud, que aún permanecen sin funcionamiento.