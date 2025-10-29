;

Aumentan a 132 los muertos de megaoperativo policial en Río de Janeiro contra la organización “Comando Vermelho”

La intervención, la más letal en la historia de la ciudad, dejó además 81 detenidos, decenas de armas incautadas y denuncias por uso excesivo de la fuerza.

Información de

DW

Martín Neut

132 los muertos de megaoperativo policial en Río de Janeiro

132 los muertos de megaoperativo policial en Río de Janeiro / PABLO PORCIUNCULA

La cifra de fallecidos por la intervención policial en las favelas de la Penha y del Alemão, en Río de Janeiro, ascendió a 132 personas, según informó este miércoles la Defensoría Pública regional.

La institución —encargada de ofrecer asistencia legal gratuita— actualizó el balance luego de que vecinos encontraran decenas de cuerpos y los reunieran en una plaza.

Revisa también:

ADN

La operación, iniciada el martes 28 de octubre, buscaba ejecutar 100 órdenes de prisión contra miembros del Comando Vermelho, una de las mayores facciones criminales de Brasil.

Numerosos enfrentamiento

En el operativo participaron más de 2.500 agentes y vehículos blindados, que dejaron además 81 detenidos, 93 fusiles incautados y media tonelada de drogas.

El gobernador de Río, Cláudio Castro, señaló que por ahora tiene registro de 58 muertos, aunque reconoció que el número “seguro cambiará”.

La Defensoría, por su parte, indicó que recopila testimonios de familiares y testigos “para contribuir a la necesaria respuesta institucional ante una violencia estatal nunca vista”.

Los enfrentamientos provocaron bloqueos en vías del norte de la ciudad, la suspensión de más de un centenar de líneas de autobuses y el cierre de escuelas y centros de salud, que aún permanecen sin funcionamiento.

Contenido patrocinado

Javiera Wayne: la modelo que cambió los estándares de belleza en Chile

Javiera Wayne: la modelo que cambió los estándares de belleza en Chile

Concierto de 31 Minutos tendrá importantes descuentos: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para el show?

Concierto de 31 Minutos tendrá importantes descuentos: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para el show?

Guía completa para decorar tu hogar esta Navidad en Chile

Guía completa para decorar tu hogar esta Navidad en Chile

Chris Martin y Sophie Turner sorprenden con romance inesperado tras sus recientes rupturas

Chris Martin y Sophie Turner sorprenden con romance inesperado tras sus recientes rupturas

Una voz muy querida en Chile: revelan que destacada estrella musical estaría negociando su regreso al Festival de Viña

Una voz muy querida en Chile: revelan que destacada estrella musical estaría negociando su regreso al Festival de Viña

Olivia Rodrigo aborda las teorías de su próximo álbum: ¿Qué dijo sobre el título?

Olivia Rodrigo aborda las teorías de su próximo álbum: ¿Qué dijo sobre el título?

Subasta récord: la guitarra “Kramer Ad” de Eddie Van Halen se vende por más de 2.500 millones de pesos chilenos

Subasta récord: la guitarra “Kramer Ad” de Eddie Van Halen se vende por más de 2.500 millones de pesos chilenos

Reconocido humorista nacional que canceló su última participación en Festival de Viña podría regresar al certamen: &#039;Estamos abiertos a...&#039;

Reconocido humorista nacional que canceló su última participación en Festival de Viña podría regresar al certamen: 'Estamos abiertos a...'

Tragedia en la TV: muere hija de reconocido animador a los 19 años tras enfrentar problemas de salud mental

Tragedia en la TV: muere hija de reconocido animador a los 19 años tras enfrentar problemas de salud mental

No quedó conforme con la decisión de los jurados: Turrón regresó a la televisión chilena de la mano de &#039;Coliseo&#039;

No quedó conforme con la decisión de los jurados: Turrón regresó a la televisión chilena de la mano de 'Coliseo'

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad