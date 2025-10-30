Cámara llega a acuerdo unánime: diputados solo trabajarán dos días la próxima semana

La Cámara de Diputadas y Diputados acordó que la próxima semana solo habrá trabajo legislativo el lunes y martes, con el fin de “descomprimir” la agenda de quienes integran la Comisión Mixta de Presupuestos, en momentos en que el proyecto de Ley de Presupuestos 2026 debe despacharse a más tardar el 29 de noviembre. Sin embago, la comisión ya terminó su labor.

La decisión busca impedir que se repitan caídas de sesión por falta de quórum, como ocurrió hace dos semanas y nuevamente este miércoles, en plena acusación constitucional contra el ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Antonio Ulloa. Además se da en semanas previas a la elección legislativa, por lo que los parlamentarios podrán “aprovechar” para hacer campaña.

El miércoles, la Sala debió suspenderse por 10 minutos al no alcanzar el mínimo de 51 presentes. Mientras varios parlamentarios estaban en el hemiciclo, otros 13 se encontraban en el Senado participando en la discusión presupuestaria paralela. El presidente de la Cámara, José Miguel Castro (RN), atribuyó a esa coincidencia la interrupción momentánea, consigna La Tercera.

En la reunión de comités de este lunes, las bancadas acordaron por unanimidad concentrar el trabajo en dos jornadas y suspender todas las sesiones de comisión y de Sala del miércoles. Según el acta, se trasladó la sesión ordinaria fijada para el miércoles 5 al lunes 3 (en horario previo a la ordinaria de ese día) y se suspendieron las comisiones del primer y segundo bloque del lunes 3 y miércoles 5. Participaron, entre otros, los diputados Lorena Fries, Claudia Mix (Frente Amplio), Lorena Pizarro (PC), Luis Malla (Liberal), Juan Santana (PS), Roberto Arroyo (Socialcristiano), Henry Leal y Felipe Donoso (UDI), Juan Irarrázaval (Republicano) y Francisco Undurraga (Evópoli).

Pese a la medida, desde la Mesa recordaron que la comisión revisora de la acusación constitucional contra el exministro de Energía Diego Pardow puede sesionar por los plazos legales del trámite y, eventualmente, forzar una convocatoria extraordinaria si despacha el informe. El presidente Castro incluso abrió la puerta a votar el libelo cerca de las elecciones: “Podría darse el 15 de noviembre o el 20 de noviembre, después de la votación del Presupuesto” , publica el medio citado.

Un gesto fútil

El “gesto” hacia la Mixta, sin embargo, quedó relativizado horas después: en una votación económica, la instancia rechazó gran parte de las partidas y terminó su trabajo, por lo que no sesionará la próxima semana. Aun así, la Cámara mantendrá el calendario acordado: funcionará con normalidad, pero adelantando un día la programación habitual, afirmó Castro.

Con este ajuste y considerando que la semana del 10 de noviembre es de trabajo territorial, la Cámara tendrá 12 días sin actividad legislativa entre el miércoles 5 y el lunes 17, salvo que medie una citación excepcional por el caso Pardow.