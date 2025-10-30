;

Cuech respalda propuestas de la FNE y exige “piso parejo” para universidades estatales

El consorcio valora corregir “inflexibilidades operativas” y pide un régimen de derecho público diferenciado para competir en igualdad con el sector privado.

Mario Vergara

Cuech respalda propuestas de la FNE y exige “piso parejo” para universidades estatales

Cuech respalda propuestas de la FNE y exige “piso parejo” para universidades estatales / Mario Vergara

El Consorcio de Universidades del Estado de Chile (Cuech) manifestó su conformidad con las recomendaciones de la Fiscalía Nacional Económica (FNE) para mejorar la competencia en la educación superior, tras el informe preliminar del Estudio de Mercado que evaluó el pregrado entre 2007 y 2023 en 126 instituciones (universidades, IP y CFT).

La FNE detectó tres nudos competitivos: decisiones de postulación poco informadas por parte de los estudiantes, fallas en la divulgación de información relevante por las instituciones y barreras regulatorias que dificultan injustificadamente el proceso competitivo.

Sobre este último punto, el Cuech destacó que el organismo identificó “inflexibilidades operativas” que afectan a los planteles estatales. El presidente del Cuech y rector de la Universidad de Valparaíso, Osvaldo Corrales, sostuvo que el diagnóstico “confirma lo que venimos exponiendo hace años: las universidades estatales enfrentamos barreras normativas que no tienen las privadas, afectando gravemente la gestión y limitando nuestro desarrollo en igualdad de condiciones”.

Revisa también:

ADN

Corrales afirmó que esa asimetría “explica en gran medida por qué hoy el 75% de los fondos públicos terminan en manos de entidades privadas que crecen sin restricciones”, mientras las universidades públicas asumen “una carga de regulaciones arbitrarias” que condicionan su crecimiento.

Entre las propuestas de la FNE, el Cuech valoró “perfeccionar y profundizar el régimen de derecho público diferenciado para universidades estatales”. “Si nos van a seguir obligando a competir por recursos públicos a la par con universidades privadas que ven la educación como un espacio de rentabilidad financiera, al menos que nos permitan competir en igualdad de condiciones”, enfatizó Corrales.

El consorcio además remarcó su demanda por “transparencia total” para todas las instituciones que reciben recursos del Estado, ya sea de forma directa o a través de becas y otros beneficios fiscales.

Contenido patrocinado

Javiera Wayne: la modelo que cambió los estándares de belleza en Chile

Javiera Wayne: la modelo que cambió los estándares de belleza en Chile

Concierto de 31 Minutos tendrá importantes descuentos: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para el show?

Concierto de 31 Minutos tendrá importantes descuentos: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para el show?

Guía completa para decorar tu hogar esta Navidad en Chile

Guía completa para decorar tu hogar esta Navidad en Chile

Chris Martin y Sophie Turner sorprenden con romance inesperado tras sus recientes rupturas

Chris Martin y Sophie Turner sorprenden con romance inesperado tras sus recientes rupturas

Una voz muy querida en Chile: revelan que destacada estrella musical estaría negociando su regreso al Festival de Viña

Una voz muy querida en Chile: revelan que destacada estrella musical estaría negociando su regreso al Festival de Viña

Olivia Rodrigo aborda las teorías de su próximo álbum: ¿Qué dijo sobre el título?

Olivia Rodrigo aborda las teorías de su próximo álbum: ¿Qué dijo sobre el título?

Subasta récord: la guitarra “Kramer Ad” de Eddie Van Halen se vende por más de 2.500 millones de pesos chilenos

Subasta récord: la guitarra “Kramer Ad” de Eddie Van Halen se vende por más de 2.500 millones de pesos chilenos

Reconocido humorista nacional que canceló su última participación en Festival de Viña podría regresar al certamen: &#039;Estamos abiertos a...&#039;

Reconocido humorista nacional que canceló su última participación en Festival de Viña podría regresar al certamen: 'Estamos abiertos a...'

Tragedia en la TV: muere hija de reconocido animador a los 19 años tras enfrentar problemas de salud mental

Tragedia en la TV: muere hija de reconocido animador a los 19 años tras enfrentar problemas de salud mental

No quedó conforme con la decisión de los jurados: Turrón regresó a la televisión chilena de la mano de &#039;Coliseo&#039;

No quedó conforme con la decisión de los jurados: Turrón regresó a la televisión chilena de la mano de 'Coliseo'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad