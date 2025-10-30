Cuech respalda propuestas de la FNE y exige “piso parejo” para universidades estatales

El Consorcio de Universidades del Estado de Chile (Cuech) manifestó su conformidad con las recomendaciones de la Fiscalía Nacional Económica (FNE) para mejorar la competencia en la educación superior, tras el informe preliminar del Estudio de Mercado que evaluó el pregrado entre 2007 y 2023 en 126 instituciones (universidades, IP y CFT).

La FNE detectó tres nudos competitivos: decisiones de postulación poco informadas por parte de los estudiantes, fallas en la divulgación de información relevante por las instituciones y barreras regulatorias que dificultan injustificadamente el proceso competitivo.

Sobre este último punto, el Cuech destacó que el organismo identificó “inflexibilidades operativas” que afectan a los planteles estatales. El presidente del Cuech y rector de la Universidad de Valparaíso, Osvaldo Corrales, sostuvo que el diagnóstico “confirma lo que venimos exponiendo hace años: las universidades estatales enfrentamos barreras normativas que no tienen las privadas, afectando gravemente la gestión y limitando nuestro desarrollo en igualdad de condiciones”.

Corrales afirmó que esa asimetría “explica en gran medida por qué hoy el 75% de los fondos públicos terminan en manos de entidades privadas que crecen sin restricciones”, mientras las universidades públicas asumen “una carga de regulaciones arbitrarias” que condicionan su crecimiento.

Entre las propuestas de la FNE, el Cuech valoró “perfeccionar y profundizar el régimen de derecho público diferenciado para universidades estatales”. “Si nos van a seguir obligando a competir por recursos públicos a la par con universidades privadas que ven la educación como un espacio de rentabilidad financiera, al menos que nos permitan competir en igualdad de condiciones”, enfatizó Corrales.

El consorcio además remarcó su demanda por “transparencia total” para todas las instituciones que reciben recursos del Estado, ya sea de forma directa o a través de becas y otros beneficios fiscales.