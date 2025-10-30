CChC y CENIA lanzan ‘Revi’, herramienta con IA que promete agilizar permisos de edificación en Maipú y Providencia

La Cámara Chilena de la Construcción (CChC) y el Centro Nacional de Inteligencia Artificial (CENIA) presentaron este miércoles Revi: Permisos con IA, una innovadora herramienta tecnológica desarrollada en alianza con las municipalidades de Maipú y Providencia.

El proyecto busca reducir los tiempos y la incertidumbre en la tramitación de permisos de edificación y obras menores, uno de los mayores desafíos del sector público y privado en Chile.

La iniciativa, que combina tecnología de punta con colaboración público-privada, apunta a digitalizar y optimizar procesos que históricamente han sido lentos y burocráticos.

Revi está compuesta por dos asistentes de inteligencia artificial: Norman Revi, que apoya a las Direcciones de Obras Municipales en la revisión de expedientes, y Clara Revi, que guía a los solicitantes en la preparación y corrección de sus documentos antes de ingresarlos al sistema.

El presidente de la CChC, Alfredo Echavarría, destacó que el proyecto responde a una necesidad urgente del país: “Estamos absolutamente embarcados en esto (...) tenemos que encontrar los partner como lo hemos encontrado en la Municipalidad de Maipú y Providencia para poder abrirnos a conversar, a conocernos, a tener las confianzas“.

“La perisología, la burocracia, los mayores plazos frenan la inversión (...) frena el desarrollo, el empleo, el crecimiento, y los mayores ingresos para el fisco para solucionar los problemas que el país necesita", agregó.

En la misma línea, la gerenta general del gremio, Paula Urenda, subrayó que reducir los tiempos de tramitación podría tener un impacto directo en la economía.

“Cualquier avance en la disminución de los plazos va a tener un impacto gigantesco en el PIB, en el crecimiento y en la calidad de vida de las personas. Este proyecto está totalmente alineado con nuestra manera de trabajar: desde la colaboración público-privada”, afirmó.

Una solución tecnológico dispuesta a la comunidad

Desde el CENIA, su gerente Rodrigo Durán definió Revi como “el resultado de una colaboración virtuosa entre tecnología de excelencia, vocación pública y visión de futuro”.

Añadió que “lo que entrega Revi es una solución tecnológica de alto estándar, diseñada para agilizar procesos, optimizar recursos y fortalecer la gestión pública. Nuestra meta es poner esta herramienta a disposición de más municipios en el corto plazo”.

El programa piloto se encuentra en ejecución en Maipú y Providencia, con una fase de prueba de ocho semanas que se extenderá hasta el 31 de octubre de 2025.

Durante este periodo, los equipos municipales y los usuarios entregarán retroalimentación para perfeccionar la herramienta antes de su lanzamiento oficial en noviembre del próximo año.

El alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, celebró la alianza y destacó su valor práctico: “Estamos muy felices de esta colaboración con la Cámara Chilena de la Construcción, con Providencia y con las universidades de Stanford y de Chile”.

“La incorporación de inteligencia artificial nos permite hacer más rápidos y eficientes los procesos de permisos, que muchas veces son una barrera de entrada a la inversión”, destacó.

En tanto, el alcalde de Providencia, Jaime Bellolio, subrayó el potencial de la herramienta para transformar la gestión municipal: “El uso de esta nueva herramienta puede reducir los tiempos de tramitación en hasta un 25%”.

Asimismo, aclaró que “no buscamos reemplazar personas, sino liberar tiempo para que los equipos se concentren en tareas más complejas”.

Tanto Norman como Clara Revi comparten una base de conocimiento que incluye la Ley General de Urbanismo y Construcciones (LGUC), la Ordenanza General (OGUC), las ordenanzas comunales y las circulares DDU. Sus principales funciones incluyen un checklist de documentos requeridos, consultas normativas mediante chat y análisis automático de la consistencia de los expedientes.

Además, Norman puede redactar observaciones de forma asistida, mientras que Clara responde consultas sobre el acta de observaciones para facilitar la corrección por parte del solicitante.