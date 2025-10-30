Corte evalúa si pide informe al Compin por estado de salud de conservador que solo ha trabajado 17 días en 2025

Diversos cuestionamientos ha generado el caso de Kamel Saquel Zaror, encargado del Registro de Interdicciones y Prohibiciones del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, quien solo ha trabajado 17 días en lo que va del año.

Desde el inicio del 2025, el profesional de 89 años ha presentado siete licencias médicas y cuatro permisos autorizados (que en total suman 77 días ). Ahora goza de una nueva autorización de la Corte de Apelaciones de Santiago.

Aunque un funcionario público puede solicitar licencias sin un límite anual fijo, si supera los 180 días en dos años, su empleador puede pedir que se evalúe su salud, trámite que hoy analiza el tribunal de alzada capitalino.

Evaluación de salud

En este caso, el presidente de la Corte de Apelaciones de Santiago debe iniciar el procedimiento ante el Compin para solicitar una evaluación de salud , tras la cual se determinará si la condición del funcionario es irrecuperable.

Si el caso de Kamel Saquel Zaror es considerado irrecuperable, podrá acceder al beneficio de seis meses de mantención de su remuneración sin la obligación de trabajar, y luego deberá retirarse. De no hacerlo, su cargo será declarado vacante.