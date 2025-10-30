Su teléfono se apagó y nadie la volvió a ver: crece la preocupación por Valentina Alarcón, desaparecida tras ir a evento de la barra de la U

La Policía de Investigaciones mantiene una intensa búsqueda para dar con el paradero de Valentina Fernanda Alarcón Molina, joven de 26 años cuyo rastro se perdió hace cinco días tras supuestamente asistir a un evento de la barra de Universidad de Chile en la población Santo Tomás, en la comuna de La Pintana.

De acuerdo con el testimonio de su familia, la mujer salió de su condominio en Puente Alto el pasado sábado 25 de octubre, cerca de las 19:00 horas, y desde entonces no se ha tenido noticias suyas.

PDI Ampliar

De acuerdo a la información proporcionada, su teléfono permanece apagado, lo que ha dificultado el rastreo de sus movimientos.

Su hermano, Fabián Alarcón, relató a Mega que una cámara de seguridad la registró saliendo sola de su hogar. “No sabemos si iba a encontrarse con alguien. Solo supimos que tenía la intención de asistir a una actividad organizada por barristas de la U, pero no hay evidencia de que haya llegado al lugar”, señaló.

El evento al que habría asistido fue promocionado por la barra Los de Abajo como una jornada de camaradería en el barrio conocido como La Bombazul, donde también se conmemoraba un año del asesinato de Enzo Bombazul, hincha del club fallecido en la comuna.

El último paradero

La última ubicación conocida de Valentina corresponde al sector de Santo Tomás, en La Pintana, aunque su celular dejó de emitir señal durante la madrugada del domingo. “Toda la información la hemos conseguido por redes sociales. Estamos desesperados, alguien tiene que saber algo más”, agregó su hermano.

La familia ya presentó una denuncia por presunta desgracia, y la PDI difundió su fotografía a través de redes sociales para facilitar su búsqueda. El día de su desaparición, Valentina vestía una polera rosada, polerón negro sin mangas, jeans negros y zapatillas negras con detalles blancos.

La joven mide 1,58 metros, tiene ojos verdes, pelo castaño oscuro y tez blanca. Cualquier información sobre su paradero puede ser reportada a los números de emergencia o al +56 9 6862 6256, teléfono habilitado por su familia.

La incertidumbre crece con el paso de las horas, mientras su entorno insiste en que “no es normal que Valentina desaparezca sin avisar”.

⭕️ Ayúdanos a encontrar a:

Valentina Fernanda Alarcón Molina , extraviada el 25.OCT.025 en la Comuna de La Pintana, Región Metropolitana.



Más detalles en: https://t.co/lcagZJ8TrG pic.twitter.com/9vh9Thw138 — PDI Chile (@PDI_CHILE) October 29, 2025



