Escolar de 8° básico se encuentra grave tras caer desde tercer piso en colegio de La Florida

Durante esta jornada, un estudiante de 8° año básico cayó desde el tercer piso en el colegio María Elena de La Florida.

Según información preliminar, el hecho ocurrió durante actividades recreativas, específicamente en medio de una convivencia.

El menor se precipitó desde una ventana del recinto, cayendo hasta el piso -1.

Lo insólito del caso es que pese a que el colegio está a metros del SAR Los Quillayes, no había ambulancias para trasladarlo, siendo llevado más tarde hasta el Hospital Sótero del Río, donde se encuentra grave, pero fuera de riesgo vital.