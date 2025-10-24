;

Local cerró por duelo: investigan muerte de trabajadora de conocido restauran en barrio República

El hallazgo se dio en una vivienda cercana al restaurante llevó a la Fiscalía Centro Norte a iniciar una investigación para esclarecer lo ocurrido.

Nelson Quiroz

Agencia Uno

Agencia Uno

Carabineros investiga las circunstancias en torno al fallecimiento de Hilda Leiva, trabajadora de 21 años del restaurante McDonald’s ubicado en calle República, en el tradicional barrio universitario de Santiago.

Su cuerpo fue hallado este jueves en un inmueble contiguo al local, lo que motivó la apertura de una investigación por parte de la Fiscalía Centro Norte.

De acuerdo con información preliminar recogida por La Tercera, la indagatoria está a cargo de la SIP de Carabineros, mientras se esperan los resultados de las pericias que permitan establecer las causas del deceso.

ADN

Fuentes cercanas al caso señalan que una cámara de seguridad habría registrado a la joven cayendo desde un tercer piso, y por ahora no se advierte participación de terceros.

La familia de Leiva había presentado una denuncia por presunta desgracia el miércoles 22 de octubre, tras notar que no regresó a su hogar. Un día después, su cuerpo fue encontrado en las cercanías del establecimiento donde trabajaba.

Desde Arcos Dorados, la empresa que opera McDonald’s en Chile, expresaron su pesar por lo ocurrido y confirmaron que el restaurante permanecerá cerrado en señal de duelo.

“Nuestro equipo está profundamente conmovido por el trágico fallecimiento de Hilda. Estamos acompañando a sus compañeros y familiares, y colaborando con las autoridades en la investigación”, indicó la compañía en un comunicado, citado por el mencionado medio.

ADN

Matt Cardy

