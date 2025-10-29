;

“Va a estar muy enfermo...”: La reciente muerte que enluta a Chile y que fue advertida por Latife Soto mucho tiempo antes

“Él va a tener que parar de hacer lo que hace”, explicó la tarotista hace un par de semanas.

Javier Méndez

“Va a estar muy enfermo...”: La reciente muerte que enluta a Chile y que fue advertida por Latife Soto mucho tiempo antes

“Va a estar muy enfermo...”: La reciente muerte que enluta a Chile y que fue advertida por Latife Soto mucho tiempo antes / Captura Mega

En las últimas horas ha resurgido una triste predicción que la tarotista Latife Soto realizó hace un par de semanas.

El último domingo de agosto, durante su tradicional transmisión en vivo con el periodista José Antonio Neme, la guía espiritual adelantó un hecho grave.

Veo una enfermedad. Alguien, del mundo de las artes, como un actor o un cantante, va a decir que tiene una enfermedad”, explicó al rostro de Mega.

“Por esa enfermedad, él va a tener que parar de hacer lo que hace, que es su carrera, va a tener que tratar de mejorar. Es un hombre”, añadió en el mismo diálogo. “Va a estar muy enfermo”, sumó.

Revisa también:

ADN

El martes de esta semana aquellos dichos volvieron a resonar entre sus seguidores, vinculado todo al lamentable fallecimiento del histórico actor Héctor “Tito” Noguera a los 88 años.

Según contó Amparo Noguera, su hija, el intérprete de Machos y Sucupira fue diagnosticado con un cáncer que, en cierto punto, se convirtió en terminal.

“Vi esa noticia y automáticamente me acordé de ti, Latife”, fue uno de los comentarios que apareció en redes sociales.

