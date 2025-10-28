;

“Podría salir...”: Latife Soto anuncia vuelco en las Elecciones 2025 y revela llegada del “fenómeno del cisne negro”

La tarotista chilena dijo que el próximo Presidente logrará mucho en materia de seguridad y en el ámbito económico.

Javier Méndez

Latife Soto, la reconocida guía espiritual y tarotista chilena, volvió a referirse a las Elecciones Presidencial y Parlamentarias 2025.

Solo quedan tres semanas para conocer al próximo mandatario o, más probablemente, a los dos nombres que pasarán a la segunda vuelta de diciembre.

“Está pasando lo que yo dije, que los varones iban a ir subiendo”, explicó en su clásico live con el periodista José Antonio Neme, recordando un vaticinio sobre Johannes Kaiser y Franco Parisi.

En esta elección va a suceder un fenómeno. El fenómeno del cisne negro. Ese fenómeno es que van a haber sorpresas, otros números y podría salir alguien que nadie se espera”, rescató La Cuarta. También lo había dicho hace un año.

“Las encuestas dicen una cosa, pero en esas encuestas no está la gente que no dice nada. Hay mucha gente que está calladita”, indicó Latife.

Según la información que ha podido canalizar hasta ahora, existirá “un gobierno diferente al que hay hoy”.

Para fortuna de las chilenas y los chilenos, la vidente precisó que se “va a lograr mucho en temas de seguridad y economía”.

