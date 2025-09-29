El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Ataque incendiario con disparos deja una camioneta destruida en ruta entre Angol y Collipulli

Durante esta madrugada, se produjo un ataque incendiario en la ruta que une Angol con Collipulli, región de La Araucanía, que dejó una camioneta completamente destruida .

De acuerdo con la información preliminar, el hecho ocurrió alrededor de las 05:00 horas, a la altura del kilómetro 22 de la ruta 182, hasta donde llegó un grupo armado.

En dicho lugar, los individuos realizaron disparos y prendieron fuego a una camioneta, lo que movilizó a personal de Control de Orden Público (COP) y al Cuerpo de Bomberos de Angol.

Es así que se trabajó para controlar la emergencia, sin reportarse heridos ni detenidos en relación con el ataque incendiario. Por último, Labocar de Carabineros se encuentra indagando lo sucedido.