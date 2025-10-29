;

ADN Hoy. Pulso Ciudadano proyecta balotaje entre Jara y Kast: este sería el candidato ganador

“No se puede extrapolar automáticamente lo que pasó entre Kast y Boric en 2021”, advirtió el director de la encuesta en ADN Hoy.

Cristóbal Álvarez

Entrevista a Ramón Cavieres, director ejecutivo de Activa Research y vocero de Pulso Ciudadano - ADN Hoy

18:55

Durante este miércoles, en conversación con ADN Hoy, el director ejecutivo de Activa Research y vocero de Pulso Ciudadano, Ramón Cavieres, abordó el rol de las encuestas en el actual escenario electoral y respondió a las críticas surgidas en las últimas semanas.

Consultado sobre si las encuestas reflejan realmente el comportamiento electoral, a propósito de los resultados del Rechazo en el proceso constitucional, aclaró que “se suele hablar ‘de las encuestas’ como si fueran todas lo mismo. Hay algunas con mucha visibilidad mediática, pero no todas fallaron. Pulso Ciudadano proyectó bien los escenarios de ambos procesos constituyentes. En el primero, donde el Rechazo ganó con un 62%, estuvimos a cuatro puntos”.

En ese contexto, advirtió que “las encuestas no son una ciencia exacta. Son investigación social. Y medir comportamiento electoral siempre implicará variaciones. Una cosa es lo que las personas dicen que harán hoy y otra, lo que efectivamente hacen el día de la elección”.

Los detalles

El director sostuvo que “el escenario probable hoy es que Jeannette Jara y José Antonio Kast pasen a segunda vuelta”. Sin embargo, subrayó que “faltan dos semanas, y en estas dos semanas la gente entra en mayor sintonía electoral. Se empieza a informar más, toma posición, y comienza a jugar un factor importante, que es la emocionalidad”.

Cavieres recalcó que “no podría decir que van a haber cambios o no. Lo iremos viendo con los distintos pronósticos que entregaremos este sábado, que es el último que se puede publicar”. Aun así, observó que “si miramos hacia atrás, en los últimos dos meses el comportamiento electoral ha sido bastante estable”.

Respecto al peso del orden en la primera vuelta, planteó que “para los comandos es muy relevante pasar, pero ser primero también genera una ventaja comparativa. Sin embargo, cada elección es distinta. No se puede extrapolar automáticamente lo que pasó entre Kast y Boric en 2021”.

Finalmente, estimó que “lo más probable es que Jeannette Jara esté en 30 o 31 puntos, y José Antonio Kast en 24”. Y añadió que, con la fotografía actual, “es bastante consistente y probable que José Antonio Kast gane la segunda vuelta contra Jara, considerando de dónde puede sumar cada uno”. Aunque advirtió: “si Jara le saca más de 10 puntos de ventaja en la primera vuelta, cambia el estado de ánimo y podría darse una disputa más competitiva”.

