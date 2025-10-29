;

Adiós al mejor actor de la historia de Chile: dónde y a qué hora serán los velorios de Héctor “Tito” Noguera hoy

Chile despide a uno de los intérpretes más recordados tanto en el cine, el teatro y la televisión nacional.

El pasado martes 28 de octubre se confirmó una noticia que golpeó al mundo de las artes y la cultura: el actor Héctor “Tito” Noguera falleció a los 88 años.

Según dio a conocer su hija, la actriz Amparo Noguera, su padre “estuvo con un cáncer que llevaba ya bastante tiempo y en un momento se volvió terminal”.

Tras el deceso del destacado intérprete, calificado por la ciudadanía como el “Mejor actor de la historia de Chile”, los mensajes de cariño y respeto por el actor no se hicieron esperar, incluidos el del Presidente de la República, Gabriel Boric.

Dónde y hasta qué hora serán los velorios de Héctor “Tito” Noguera hoy

Para quienes quieran despedir al intérprete de los recordados personajes “Melquíades” y “Ángel Mercader” durante este miércoles, pueden hacerlo desde las 10:00 horas.

El velorio se realizará en el Templo del Centro de Extensión de la Pontificia Universidad Católica, del Campus Oriente (Avenida Jaime Guzmán Errázuriz 3300, Providencia).

Mientras que este jueves 30 se realizará una ceremonia religiosa en el mismo lugar a contar de las 11:00 horas, para luego ser trasladado hasta el cementerio Parque del Recuerdo, en Américo Vespucio 555, Huechuraba, donde se efectuará su funeral y entierro.

