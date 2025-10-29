Música de Estación: reconocida banda chilena dará concierto GRATUITO en el Metro de Santiago este miércoles

En un nuevo ciclo de conciertos gratuitos –llamado Música de Estación– en Metro de Santiago, una emblemática banda chilena llega al tren subterráneo para brindar una presentación.

Cabe recordar que esta iniciativa busca conectar a los pasajeros con la cultura local a través de presentaciones de artistas nacionales de primer nivel.

En esta ocasión, es el turno de la banda De Saloon , la cual celebrará el lanzamiento de su nuevo disco “El Sonido del Misterio”, su séptimo álbum de estudio que contiene 12 canciones, tras 10 años sin publicar un larga duración.

En el marco de este hito, el grupo brindará un show acústico gratuito hoy miércoles a las 17:00 horas en la estación Quinta Normal del Metro de Santiago.