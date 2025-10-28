Bryan Adams regresa a Chile con su gira “Roll With The Punches” en 2026: cuándo, dónde y cómo comprar entradas

El legendario músico canadiense Bryan Adams volverá a reencontrarse con el público chileno con un concierto cargado de nostalgia, energía y clásicos del rock.

El espectáculo promete un recorrido por los grandes himnos que marcaron a toda una generación, con éxitos como “Summer of ‘69”, “Heaven” y “(Everything I Do) I Do It for You”.

Con más de seis décadas de carrera, Adams sigue siendo una de las voces más potentes y queridas del rock internacional, combinando pasión, autenticidad y un carisma que traspasa generaciones.

MONTERREY, MEXICO - FEBRUARY 6: Bryan Adams performs during a concert at Arena Monterrey on February 6, 2024 in Monterrey, Mexico. (Photo by Medios y Media/Getty Images) / Medios y Media Ampliar

La cita será el 17 de marzo de 2026 en el Movistar Arena, en el marco de su nueva gira mundial “Roll With The Punches”.

La gira también celebra el lanzamiento de su álbum número 17, editado bajo su sello independiente Bad Records, reafirmando su independencia creativa y su vigencia dentro de la industria musical.

Con más de 100 millones de discos vendidos, colaboraciones junto a artistas como Tina Turner, Sting y Rod Stewart, además de un Grammy, múltiples American Music Awards y nominaciones al Óscar y al Globo de Oro, Bryan Adams se ha consolidado como un ícono de la música contemporánea.

En reconocimiento a su trayectoria, también fue distinguido como Compañero de la Orden de Canadá, la más alta condecoración civil de su país.

¿Cómo comprar entradas?

Las entradas para el concierto estarán disponibles en www.puntoticket.com, con tres etapas de venta: Preventa Fans, desde el 5 de noviembre a las 10:00 horas. Preventa Copec Pay, los días 6 y 7 de noviembre. Venta general, a partir del 8 de noviembre o antes, en caso de agotarse los cupos anteriores.

El regreso de Bryan Adams promete una velada inolvidable en Santiago, repleta de himnos, emociones y recuerdos que marcarán una nueva noche histórica para el rock en Chile.