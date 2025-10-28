;

Bryan Adams regresa a Chile con su gira “Roll With The Punches” en 2026: cuándo, dónde y cómo comprar entradas

Con más de 100 millones de discos vendidos, colaboraciones junto a artistas como Tina Turner, Sting y Rod Stewart, el músico canadiense se ha consolidado como un ícono de la música contemporánea.

Nelson Quiroz

Bryan Adams at the 2025 iHeartRadio Music Festival held at T-Mobile Arena on September 19, 2025 in Las Vegas, Nevada. (Photo by Christopher Polk/Billboard via Getty Images)

Bryan Adams at the 2025 iHeartRadio Music Festival held at T-Mobile Arena on September 19, 2025 in Las Vegas, Nevada. (Photo by Christopher Polk/Billboard via Getty Images) / Christopher Polk

El legendario músico canadiense Bryan Adams volverá a reencontrarse con el público chileno con un concierto cargado de nostalgia, energía y clásicos del rock.

El espectáculo promete un recorrido por los grandes himnos que marcaron a toda una generación, con éxitos como “Summer of ‘69”, “Heaven” y “(Everything I Do) I Do It for You”.

Con más de seis décadas de carrera, Adams sigue siendo una de las voces más potentes y queridas del rock internacional, combinando pasión, autenticidad y un carisma que traspasa generaciones.

ADN

MONTERREY, MEXICO - FEBRUARY 6: Bryan Adams performs during a concert at Arena Monterrey on February 6, 2024 in Monterrey, Mexico. (Photo by Medios y Media/Getty Images) / Medios y Media

La cita será el 17 de marzo de 2026 en el Movistar Arena, en el marco de su nueva gira mundial “Roll With The Punches”.

La gira también celebra el lanzamiento de su álbum número 17, editado bajo su sello independiente Bad Records, reafirmando su independencia creativa y su vigencia dentro de la industria musical.

Revisa también

ADN

Con más de 100 millones de discos vendidos, colaboraciones junto a artistas como Tina Turner, Sting y Rod Stewart, además de un Grammy, múltiples American Music Awards y nominaciones al Óscar y al Globo de Oro, Bryan Adams se ha consolidado como un ícono de la música contemporánea.

En reconocimiento a su trayectoria, también fue distinguido como Compañero de la Orden de Canadá, la más alta condecoración civil de su país.

¿Cómo comprar entradas?

Las entradas para el concierto estarán disponibles en www.puntoticket.com, con tres etapas de venta: Preventa Fans, desde el 5 de noviembre a las 10:00 horas. Preventa Copec Pay, los días 6 y 7 de noviembre. Venta general, a partir del 8 de noviembre o antes, en caso de agotarse los cupos anteriores.

El regreso de Bryan Adams promete una velada inolvidable en Santiago, repleta de himnos, emociones y recuerdos que marcarán una nueva noche histórica para el rock en Chile.

Contenido patrocinado

Javiera Wayne: la modelo que cambió los estándares de belleza en Chile

Javiera Wayne: la modelo que cambió los estándares de belleza en Chile

Concierto de 31 Minutos tendrá importantes descuentos: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para el show?

Concierto de 31 Minutos tendrá importantes descuentos: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para el show?

Guía completa para decorar tu hogar esta Navidad en Chile

Guía completa para decorar tu hogar esta Navidad en Chile

Chris Martin y Sophie Turner sorprenden con romance inesperado tras sus recientes rupturas

Chris Martin y Sophie Turner sorprenden con romance inesperado tras sus recientes rupturas

Una voz muy querida en Chile: revelan que destacada estrella musical estaría negociando su regreso al Festival de Viña

Una voz muy querida en Chile: revelan que destacada estrella musical estaría negociando su regreso al Festival de Viña

Olivia Rodrigo aborda las teorías de su próximo álbum: ¿Qué dijo sobre el título?

Olivia Rodrigo aborda las teorías de su próximo álbum: ¿Qué dijo sobre el título?

Subasta récord: la guitarra “Kramer Ad” de Eddie Van Halen se vende por más de 2.500 millones de pesos chilenos

Subasta récord: la guitarra “Kramer Ad” de Eddie Van Halen se vende por más de 2.500 millones de pesos chilenos

Reconocido humorista nacional que canceló su última participación en Festival de Viña podría regresar al certamen: &#039;Estamos abiertos a...&#039;

Reconocido humorista nacional que canceló su última participación en Festival de Viña podría regresar al certamen: 'Estamos abiertos a...'

Tragedia en la TV: muere hija de reconocido animador a los 19 años tras enfrentar problemas de salud mental

Tragedia en la TV: muere hija de reconocido animador a los 19 años tras enfrentar problemas de salud mental

No quedó conforme con la decisión de los jurados: Turrón regresó a la televisión chilena de la mano de &#039;Coliseo&#039;

No quedó conforme con la decisión de los jurados: Turrón regresó a la televisión chilena de la mano de 'Coliseo'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad