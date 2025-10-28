Los héroes regresan a Chile con Demon Slayer en Concierto, una experiencia inmersiva que promete una noche inolvidable

No cabe duda de que Demon Slayer (Kimetsu no Yaiba) es uno de los animes más influyentes y queridos de los últimos años. La historia creada por Koyoharu Gotouge cautivó a millones con su mezcla de acción, emoción y una banda sonora inolvidable que acompaña cada batalla de Tanjiro y Nezuko en su lucha contra los demonios.

Tras el éxito arrollador de su más reciente película, que ya superó los 799 millones de dólares en taquilla mundial, la serie sigue conquistando corazones. Y ahora, los fanáticos chilenos podrán revivir toda esa magia con Demon Slayer en Concierto, un espectáculo audiovisual que promete una noche épica de música y aventura.

La agrupación The Geek Orchestra, bajo la dirección del maestro José Aranda, será la encargada de dar vida a las composiciones más memorables del anime.

Con más de 40 músicos en escena, el show combinará la energía de una banda de rock con la majestuosidad de una orquesta sinfónica, interpretando los temas que marcaron las batallas más intensas de la saga.

Todo estará acompañado de escenas icónicas proyectadas en pantallas LED, generando una experiencia inmersiva para los asistentes.

Detalles del Concierto

La cita es el viernes 28 de febrero de 2026 en el Teatro Teletón (Santiago, Chile).

Las puertas se abrirán a las 18:00 horas, y el espectáculo comenzará a las 19:00 horas.

Las entradas ya están disponibles a través del sistema Eventrid.