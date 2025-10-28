Matthei repasa al Gobierno tras el “atorrantes” de su jefe de campaña: “Lo respaldo totalmente...”

Una fuerte controversia política se desató este martes luego de que el jefe de campaña de Evelyn Matthei, Diego Paulsen, calificara al Ejecutivo como “un gobierno de atorrantes“ que no ha sido capaz de entregar soluciones concretas a los chilenos.

Las declaraciones, emitidas tras la reunión del comité político del comando de la candidata de Chile Vamos, Amarillos y Demócratas, encendieron la tensión entre la oposición y La Moneda.

01 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 / SANTIAGO Los mienmbros del comando de la candidata Evelyn Matthei, el jefe de campaña Diego Paulsen (en la foto), junto al presidente de la UDI, Guillermo Andrés Ramírez , realizan punto de prensa tras la reunión semanal de su comité político. FOTO: VICTOR HUENANTE / AGENCIAUNO / VICTOR HUENANTE Ampliar

Paulsen acusó además que el Gobierno estaría “haciendo todo lo posible” para favorecer el paso de José Antonio Kast a la segunda vuelta presidencial.

“Vamos a plantear las mejores propuestas y decirle a los chilenos que nosotros somos los que aseguramos derrotar a este mal gobierno, un gobierno de atorrantes”, expresó el exdiputado RN.

Desde el Ejecutivo, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, respondió con dureza: “Hay comentarios que ni siquiera vale la pena hacerse cargo. La ofensa no tiene justificación en un debate democrático”.

El respaldo de Matthei

Pese a la molestia generada en el oficialismo, Evelyn Matthei decidió respaldar públicamente a su generalísimo. “Yo respaldo totalmente a mi jefe de campaña (...) El tema es que he prometido comportarme como señorita”, señaló, intentando moderar el tono sin desmarcarse del contenido de las críticas.

La exalcaldesa de Providencia añadió que “los chilenos tienen bien formada su opinión de cómo ha sido el comportamiento de este gobierno”, apuntando a los problemas en reconstrucción, el alza en las cuentas de la luz y las listas de espera en salud. “Podremos tener diferencias en los términos a usar, pero ha sido un muy mal gobierno”, enfatizó.

Finalmente, la abanderada opositora arremetió directamente contra el Presidente Gabriel Boric, acusándolo de intervenir en la carrera presidencial: “Le pediría al Presidente que deje de meterse en la elección preparando su reelección para cuatro años más. Eso no es aceptable”.