Elecciones 2025: ¿Hasta cuándo hay plazo para excusarse de ser vocal de mesa y cómo hacerlo? / HERNÁN URTUBIA

El Servel ya habilitó el proceso para que los vocales de mesa puedan excusarse de cumplir esta función en las Elecciones Presidenciales en Chile del 16 de noviembre.

Quienes no puedan participar deberán justificar su ausencia dentro del plazo establecido o arriesgan multas.

Plazo para presentar excusas

El periodo para excusarse comenzó este lunes 27 de octubre y se extenderá hasta el miércoles 29 de octubre de 2025.

Durante esos días, las personas designadas podrán presentar sus excusas de forma presencial o por correo electrónico ante la Junta Electoral correspondiente.

El 1 de noviembre se publicará la lista definitiva de vocales de mesa y reemplazantes, por lo que se recomienda volver a revisar si fuiste asignado o no.

Cómo excusarse de ser vocal de mesa

Para realizar el trámite, debes presentar los documentos que acrediten tu motivo de excusa. Esto puede hacerse:

Presencialmente ante la Junta Electoral del territorio donde fuiste designado.

ante la Junta Electoral del territorio donde fuiste designado. Por correo electrónico, enviando los antecedentes a la dirección indicada por la Junta Electoral respectiva.

El Servel recomienda realizar el proceso con anticipación para evitar retrasos o rechazos por falta de documentación.

Razones válidas para excusarse

El Servel establece las siguientes causas como válidas para no cumplir la labor de vocal de mesa: