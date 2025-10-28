Después de 14 años, va en búsqueda de su segunda corona. Este martes, el Atlético Mineiro de Jorge Sampaoli venció a Independiente del Valle y se metió en la gran final de la Copa Sudamericana 2025.

Torneo que el ‘casildense’ conoce de memoria: el 2011 la ganó de manera invicta con la Universidad de Chile, que, por esas cosas que tiene el destino, podría ser su rival en Asunción.

Sin embargo, aquello se sabrá este jueves. En Belo Horizonte, Guilherme Arana (36′), Bernard (44′) y Hulk (73′) marcaron los goles, haciendo estéril el descuento de Claudio Spinelli (64′). Con eso, se estructuró el 3-1 para Atlético Mineiro.

Considerando el empate 1-1 de la ida, el cuadro brasileño es el primer invitado para la gran final de Asunción del próximo 22 de noviembre. Su rival saldrá del ganador de la llave entre Lanús y la Universidad de Chile, que se miden este jueves en Buenos Aires.

Recuerda que toda la acción de la Copa Sudamericana 2025 lo puedes seguir en vivo y en directo junto al equipo de ADN, a través de todas sus plataformas y redes sociales.

Los goles del Atlético Mineiro

¡PARA QUE LO FESTEJE SAMPA! Guilherme Arana capturó un rebote y puso el 1-0 de Atlético Mineiro vs. Independiente Del Valle en la vuelta de la semi de la CONMEBOL #Libertadores.



📺 Mirá las semis de la CONMEBOL #Sudamericana por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/g66t3TLrM7 — SportsCenter (@SC_ESPN) October 29, 2025

GOLAZO DEL GALO: recuperación, conducción y asistencia de Dudu para Bernard, quien definió con calidad para el 2-0 del Atlético Mineiro de Sampaoli vs. Independiente Del Valle.



📺 Mirá las semis de la CONMEBOL #Sudamericana por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/nDoiNzgA9b — SportsCenter (@SC_ESPN) October 29, 2025